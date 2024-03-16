Уникальный ребенок с 10-сантиметровым хвостом родился в Китае

В Китае женщина родила ребенка с отростком в форме хвоста в области копчика, рассказывает Tengri Life со ссылкой на Metro
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Китайский педиатр доктор Ли поделился кадрами редкого случая. Он показал похожее на хвост 10-сантиметровое образование в области копчика новорожденного мальчика и добавил, что аномалия может быть следствием нарушений в развитии плода.
Врач также заподозрил у младенца состояние, которое называют синдромом привязанного спинного мозга. Это нарушение может привести к ограничению движений человека.
Обычно спинной мозг свободно двигается внутри позвоночного канала, но при этом синдроме он становится закрепленным и не может свободно перемещаться.
Отмечается, что это не первый случай рождения ребенка с хвостом в Китае.
В 2014 году пятимесячный Нуо Нуо родился с расщелиной позвоночника - врожденным нарушением развития, приводящим к образованию разрыва. Через несколько дней после рождения мать младенца заметила, что у ребенка начал расти хвост.
Женщина обратилась к хирургам, чтобы те удалили новообразование. Однако специалисты отказались оперировать ребенка, так как хвост был связан с нервной системой младенца и его удаление могло привести к необратимым повреждениям.
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