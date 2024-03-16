Евросоюз сделал заявление в связи с назначением нового премьер-министра Палестины

— Поздравляем М.Мустафу в этот критический момент огромных страданий палестинского народа. Более чем когда-либо палестинский народ нуждается в хорошо управляемых институтах, — говорится в заявлении ЕСВД.

— Палестинская автономия была и остается важным партнером ЕС, в том числе и для будущего Газы. ЕС продолжит оставаться крупным донором Палестинской автономии и народа с целью содействия строительству палестинского государства путем переговоров о создании двух государств, — отмечает внешнеполитическая служба Евросоюза.

В пятницу Европейская служба внешних действий опубликовала заявление, в котором поздравила Мохамеда Мустафу с назначением на пост нового премьер-министра Палестины, передает собственный корреспондент Kazinform.Евросоюз также выражает надежду на продолжение сотрудничества с новым правительством Палестины, в том числе по разрешению ситуации в Газе и работе над реформами, направленными на укрепление демократических институтов и управления.Как сообщалось, Президент Палестины Махмуд Аббас назначил экономиста и бывшего высокопоставленного правительственного чиновника Мохаммада Мустафу премьер-министром Палестинской автономии.