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Евросоюз сделал заявление в связи с назначением нового премьер-министра Палестины

Просмотров:180 Опубликовано: Сегодня, 11:30
Евросоюз сделал заявление в связи с назначением нового премьер-министра Палестины
Фото: pixabay.com
В пятницу Европейская служба внешних действий опубликовала заявление, в котором поздравила Мохамеда Мустафу с назначением на пост нового премьер-министра Палестины, передает собственный корреспондент Kazinform.

— Поздравляем М.Мустафу в этот критический момент огромных страданий палестинского народа. Более чем когда-либо палестинский народ нуждается в хорошо управляемых институтах, — говорится в заявлении ЕСВД.


Евросоюз также выражает надежду на продолжение сотрудничества с новым правительством Палестины, в том числе по разрешению ситуации в Газе и работе над реформами, направленными на укрепление демократических институтов и управления.

— Палестинская автономия была и остается важным партнером ЕС, в том числе и для будущего Газы. ЕС продолжит оставаться крупным донором Палестинской автономии и народа с целью содействия строительству палестинского государства путем переговоров о создании двух государств, — отмечает внешнеполитическая служба Евросоюза.


Как сообщалось, Президент Палестины Махмуд Аббас назначил экономиста и бывшего высокопоставленного правительственного чиновника Мохаммада Мустафу премьер-министром Палестинской автономии.


Источник: Kazinform
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