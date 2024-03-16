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Неловкое движение стюардессы чуть не стало причиной крушения Boeing с полным салоном пассажиров

Просмотров:133 Опубликовано: Сегодня, 15:45
Неловкое движение стюардессы чуть не стало причиной крушения Boeing с полным салоном пассажиров

Фото: Pixabay
Производитель самолетов Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла в кабинах пилотов на наличие незакрепленных чехлов на переключателях.

Поводом для проверки стал инцидент, который чуть не стал причиной крушения авиалайнера, летевшего из Сиднея в Окленд с полным салоном пассажиров.

По данным источника, ЧП произошло не из-за технической неисправности Boeing 787-9 Dreamliner, а из-за того, что стюардесса во время подачи еды случайно нажала переключатель в кресле пилота, на котором не было специального чехла. После этого нос самолета опустился, что едва не привело к его падению.

В результате неловкого движения стюардессы десятки пассажиров рейса пострадали. Их разбросало по салону.

В конце концов пилот восстановил управление и благополучно посадил самолет.

В Boeing заявили, что ведется всестороннее расследование инцидента.

- Мы доверяем следственным органам. Мы приняли меры предосторожности, напомнив операторам 787 о сервисном бюллетене, выпущенном в 2017 году, который включал инструкции по проверке и обслуживанию переключателей на сиденьях в кабине экипажа. Мы рекомендуем операторам провести проверку во время техобслуживания, - заявили в корпорации.


Ранее компания Boeing провалила 33 из 89 проверок качества.

Источник: Tengri Travel / Тhe Guardian


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