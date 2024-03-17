Более 20 человек погибли при ДТП в Афганистане

- Мотоцикл врезался в пассажирский автобус, который затем врезался в бензовоз на противоположной стороне дороги. По факту происшествия ведется расследование, - сообщила местная полиция.

В результате дорожно-транспортного происшествия на юге Афганистана по меньшей мере 21 человек погиб и 38 получили ранения.Авария произошла 17 марта утром в районе Герашк провинции Гильменд на главной автомагистрали между южным Кандагаром и западной провинциями Герат, пишет Associated Press со ссылкой на департамент Гильменда.Одиннадцать из 38 раненых были доставлены в больницы с серьезными травмами.По данным Главного управления дорожной полиции страны, за последние 10 месяцев в результате дорожно-транспортных происшествий в Афганистане погибли более 1600 человек и свыше 4000 получили ранения, пишет MEHR.Источник: Zakon.kz