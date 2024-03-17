Зачем нужно сыпать соль у порога - совет нумеролога

Сегодня без соли невозможно представить ни одно блюдо, однако использовать этот минерал можно не только на кухне, - передает Аlmaty.tv со ссылкой на hibiny.ru.
Соль ценилась во все времена. Издревле дорогих гостей встречали хлебом-солью, показывая им свой почет. Соленой водой мыли пол, чтобы очистить энергетику дома. Соль ставили на ночь под кровать, чтобы избавиться от ночных кошмаров.
Нумеролог Ирина Волкова рекомендует использовать силу соли во благо своего дома. Для этого немного соли нужно рассыпать у порога внутри квартиры. Считается, что таким образом можно защитить жилище от негативной энергетики и дурных людей, поскольку соль, словно магнит, притягивает отрицательную энергию и запирает ее внутри себя. Раз в неделю соль у порога нужно обновлять, спустив старую в канализацию.
По словам Волковой, солью также полезно обрабатывать б/у вещи, если вы не знаете, какую энергетику от прошлых хозяев они хранят. Лучше всего посыпать вещи солью и оставить на сутки. После этого использованную соль нужно выкинуть, а вещи постирать.
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