Зачем нужно сыпать соль у порога - совет нумеролога

Нумеролог Ирина Волкова рекомендует использовать силу соли во благо своего дома. Для этого немного соли нужно рассыпать у порога внутри квартиры. Считается, что таким образом можно защитить жилище от негативной энергетики и дурных людей, поскольку соль, словно магнит, притягивает отрицательную энергию и запирает ее внутри себя. Раз в неделю соль у порога нужно обновлять, спустив старую в канализацию.

Сегодня без соли невозможно представить ни одно блюдо, однако использовать этот минерал можно не только на кухне, - передает Аlmaty.tv со ссылкой на hibiny.ru.Соль ценилась во все времена. Издревле дорогих гостей встречали хлебом-солью, показывая им свой почет. Соленой водой мыли пол, чтобы очистить энергетику дома. Соль ставили на ночь под кровать, чтобы избавиться от ночных кошмаров.По словам Волковой, солью также полезно обрабатывать б/у вещи, если вы не знаете, какую энергетику от прошлых хозяев они хранят. Лучше всего посыпать вещи солью и оставить на сутки. После этого использованную соль нужно выкинуть, а вещи постирать.