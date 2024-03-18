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Путин получил в Алматы один из самых низких результатов на выборах среди зарубежных участков

Просмотров:872 Опубликовано: Сегодня, 11:52
Путин получил в Алматы один из самых низких результатов на выборах среди зарубежных участков
Коллаж kursiv.media
Согласно данным предварительных экзит-поллов «Голосуй за рубежом», действующий президент России Владимир Путин набрал 8% голосов на участке в Алматы. Это самый низкий результат в Центральной Азии и один из самых низких в мире.

По предварительным данным, Владимир Путин набрал в Алматы 8% голосов, Владислав Даванков – 69%. Испортили бюллетень 14% опрошенных граждан России, а 7% отказались отвечать на вопрос волонтеров.


В Кыргызстане Путин набрал 35%. В Узбекистане похожие цифры: в Самарканде за действующего президента России проголосовало 35% опрошенных, а в Ташкенте – 36%.

Самый высокий результат Путин получил в Греции – в Афинах за него проголосовало 59% опрошенных. Самый низкий процент действующий президент России набрал в Нидерландах (2%), Польше, Сербии и Черногории (3%).

По официальным данным ЦИК РФ, всего за рубежом Владимир Путин набрал 71,52%, Владислав Даванков – 17,40%, Николай Харитонов – 2,18%, Леонид Слуцкий — 1,99%. Данные по отдельным участкам за рубежом ЦИК еще не опубликовал.

Итоги выборов президента России

По последним данным, действующий глава России Владимир Путин, идущий на пятый срок президентства, побеждает на выборах с рекордным перевесом голосов. После обработки 99% протоколов за него проголосовали 87,33% избирателей. Оппоненты Путина не превысили даже 5% набранных голосов. Так, Николай Харитонов от КПРФ, по последним данным, набрал 4,31% голосов, за Владислава Даванкова («Новые люди») проголосовали 3,79% избирателей, за Леонида Слуцкого от ЛДПР отдали голоса 3,19% россиян. Явка на выборах составила 74,22%.


Источник: kursiv.media
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Комментарии ( 2 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Сегодня, 15:07
Так это скорее всего те кто проголосовал против которые сбежали от СВО.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • синдбад
 дорожник (Посетители) Сегодня, 13:42
Нужно больше уделять внимание своим соотечественникам, находящимся за рубежом, вникать в их проблемы, помогать им. И тогда люди откликнуться. Для начала нужно решить проблему с релокантами и пенсионным межгосударственным соглашением

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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