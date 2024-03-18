Путин получил в Алматы один из самых низких результатов на выборах среди зарубежных участков

По предварительным данным, Владимир Путин набрал в Алматы 8% голосов, Владислав Даванков – 69%. Испортили бюллетень 14% опрошенных граждан России, а 7% отказались отвечать на вопрос волонтеров.

По последним данным, действующий глава России Владимир Путин, идущий на пятый срок президентства, побеждает на выборах с рекордным перевесом голосов. После обработки 99% протоколов за него проголосовали 87,33% избирателей. Оппоненты Путина не превысили даже 5% набранных голосов. Так, Николай Харитонов от КПРФ, по последним данным, набрал 4,31% голосов, за Владислава Даванкова («Новые люди») проголосовали 3,79% избирателей, за Леонида Слуцкого от ЛДПР отдали голоса 3,19% россиян. Явка на выборах составила 74,22%.

Согласно данным предварительных экзит-поллов «Голосуй за рубежом», действующий президент России Владимир Путин набрал 8% голосов на участке в Алматы. Это самый низкий результат в Центральной Азии и один из самых низких в мире.В Кыргызстане Путин набрал 35%. В Узбекистане похожие цифры: в Самарканде за действующего президента России проголосовало 35% опрошенных, а в Ташкенте – 36%.Самый высокий результат Путин получил в Греции – в Афинах за него проголосовало 59% опрошенных. Самый низкий процент действующий президент России набрал в Нидерландах (2%), Польше, Сербии и Черногории (3%).По официальным данным ЦИК РФ, всего за рубежом Владимир Путин набрал 71,52%, Владислав Даванков – 17,40%, Николай Харитонов – 2,18%, Леонид Слуцкий — 1,99%. Данные по отдельным участкам за рубежом ЦИК еще не опубликовал.