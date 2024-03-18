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СМИ сообщили о смерти короля Великобритании Чарльза III

Просмотров:1172 Опубликовано: Сегодня, 17:09
СМИ сообщили о смерти короля Великобритании Чарльза III
Фото: gov.uk
Ряд СМИ сообщил о смерти короля Великобритании Чарльза III, передает Tengrinews.kz.

Отметим, что официального заявления на сайте и в соцсетях королевской семьи не было.


Напомним: в начале февраля Букингемский дворец сообщил о том, что у Чарльза III обнаружили рак. Как сообщалось, в прошлом месяце Чарльз III посетил лондонскую больницу для корректирующей процедуры по поводу увеличенной простаты, где у него и была выявлена онкопатология.

Отмечается также, что король Великобритании решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить слухи и в надежде, что это будет некой поддержкой для тех, кто страдает от этой болезни во всем мире.

Информация о смерти короля Великобритании оказалась фейком

Документ о смерти короля Великобритании Карла III оказался фейком, сообщает lenta.ru.

Информация о смерти короля Великобритании Карла III оказалась недостоверной. Информации об этом не обнаружилось на сайте на сайте Букингемского дворца.

СМИ, сообщившие о смерти британского монарха, приводили в качестве подтверждения соответствующий документ якобы из Букингемского дворца. Позднее выяснилось, что он оказался фейком.

Отмечается, что о том, что Карл III ушел из жизни, не сообщали также британские СМИ.


Источник: tengrinews.kz
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