СМИ сообщили о смерти короля Великобритании Чарльза III

Отметим, что официального заявления на сайте и в соцсетях королевской семьи не было.

Ряд СМИ сообщил о смерти короля Великобритании Чарльза III, передает Tengrinews.kz.Напомним: в начале февраля Букингемский дворец сообщил о том, что у Чарльза III обнаружили рак. Как сообщалось, в прошлом месяце Чарльз III посетил лондонскую больницу для корректирующей процедуры по поводу увеличенной простаты, где у него и была выявлена онкопатология.Отмечается также, что король Великобритании решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить слухи и в надежде, что это будет некой поддержкой для тех, кто страдает от этой болезни во всем мире.Документ о смерти короля Великобритании Карла III оказался фейком, сообщает lenta.ru Информация о смерти короля Великобритании Карла III оказалась недостоверной. Информации об этом не обнаружилось на сайте на сайте Букингемского дворца.СМИ, сообщившие о смерти британского монарха, приводили в качестве подтверждения соответствующий документ якобы из Букингемского дворца. Позднее выяснилось, что он оказался фейком.Отмечается, что о том, что Карл III ушел из жизни, не сообщали также британские СМИ.