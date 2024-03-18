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Тимур Турлов прокомментировал арест своих активов в России

Просмотров:209 Опубликовано: Сегодня, 19:28
Тимур Турлов прокомментировал арест своих активов в России
Фото: Валерий Аяпов
CEO Freedom Holding Corp. Тимур Турлов заявил в беседе с Kursiv.media, что его юристы оспорят решение арбитражного суда Нижегородской области об аресте в РФ ряда активов, принадлежащих финансисту. Как следует из решения суда, под ограничение попали несколько объектов недвижимости и суммарно около $21 млн не только самого Турлова, но и нескольких его соответчиков. Какая часть из этого принадлежит казахстанскому бизнесмену – не уточняется. При этом Турлов подчеркнул, что данное решение никак не отразится на его основном бизнесе, поскольку он «уже давно не имеет никаких деловых и имущественных связей с Россией».

«Это абсурдная ситуация, и мы, конечно, будем в ней разбираться в рамках правового поля. О существовании самого дела я узнал на прошлой неделе из СМИ. С российским банком, о котором идет речь, никак не аффилирован. В любом случае это никоим образом не затронет наш международный бизнес и проекты в Казахстане, поскольку в нашем холдинге уже давно нет российской составляющей», – пояснил Турлов.


Российская госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) 13 марта сообщила, что арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с лиц, «участвующих в выводе активов АО «КБ «Ассоциация». Среди ответчиков был и Тимур Турлов.

В конце июля 2019 года Банк России отозвал лицензию у «Ассоциации». Как сообщает РБК, поводом для этого стало отсутствие отраженных в учете и отчетности денежных средств на счетах. В ходе проверки стало известно, что на открытых в иностранных банках счетах «Ассоциации» не хватает 3,8 млрд рублей. Сумма в два раза превысила величину собственных средств банка.

Тогда в банке «Ассоциация» рассказали, что совместно с ЦБ РФ выявили мошеннические действия со стороны сотрудника казначейства банка. На сайте кредитной организации заявлялось, что сотрудник «умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT». В банке сообщили, что к сотруднику казначейства приняли законодательные меры и выразили сожаление, что в установленные сроки не удалось стабилизировать ситуацию. Банк участвовал в системе по страхованию вкладов. Сумма возмещения вкладчикам составляла 100% от всех его вкладов, но не более 1,4 млн рублей. По данным ЦБ, кредитная организация занимала 170-е место в банковской системе РФ по величине активов.

В феврале прошлого года Freedom Holding Corp. Тимура Турлова завершил сделку по продаже российского бизнеса и полностью прекратил работу в Российской Федерации. Российские активы были проданы Максиму Повалишину, который ранее занимал должность заместителя генерального директора и члена совета директоров ИК «Фридом Финанс». Компании, приобретенные Повалишиным, провели ребрендинг, в результате которого получили новое название – «Цифра» («Цифра Брокер», «Цифра Банк»).

В июне 2022 года Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, перед этим отказавшись от гражданств России и Сент-Китс и Невис.


Источник: kursiv.media
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