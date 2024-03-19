Новый Toyota Land Cruiser 250 начали производить в Китае. Озвучена рекомендованная цена

Массовое производство автомобиля начнется позже, но уже известно, что его дебют на китайском рынке состоится 16 июля 2024 года. На данный момент цена Toyota Land Cruiser 250 в Китае варьируется от 65,3 до 80 тысяч долларов (от 29,4 до 36 миллионов тенге). Цены для розничной продажи будут объявлены на автосалоне в Пекине 25 апреля 2024 года.

По словам производителя, Toyota Land Cruiser 250 будет оснащен гибридным турбированным двигателем объемом 2,4 литра и восьмиступенчатой коробкой передач. Мощность автомобиля составит 326 лошадиных сил. Рекомендованная стоимость для рынка США начинается от 55 950 долларов (25,3 миллиона тенге). Однако следует отметить, что эта цена не включает в себя комиссию дилера в размере 1 395 долларов.

В Китае начнется производство нового Toyota Land Cruiser 250. Процесс находится на стадии изучения, и уже запущено пилотное производство, передает Tengri Auto со ссылкой на Autohome.Напомним, ранее появлялись подробности, что автомобиль будет оснащен тремя 4-цилиндровыми двигателями: дизельным объемом 2,8 литра, турбированным бензиновым на 2,4 литра и атмосферным на 2,7 литра. Такие двигатели уже применяются в различных моделях Toyota, в том числе в Fortuner и Hilux, а также в кроссоверах Lexus NX и RX.Есть вероятность, что Prado получит гибридный двигатель на основе 2,4-литрового агрегата. Тем не менее мощный 3,5-литровый V6, используемый в модели GX 350 с мощностью 350 лошадиных сил, может не появиться в новой версии.Отметим, что в первый час предварительных продаж Toyota Land Cruiser 250 в Китае было оформлено более пяти тысяч заказов. В сравнении Toyota Camry 80 достигла этого же показателя предзаказов за месяц.