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Новый Toyota Land Cruiser 250 начали производить в Китае. Озвучена рекомендованная цена

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:31
Новый Toyota Land Cruiser 250 начали производить в Китае. Озвучена рекомендованная цена
Фото: autohome.com.cn
В Китае начнется производство нового Toyota Land Cruiser 250. Процесс находится на стадии изучения, и уже запущено пилотное производство, передает Tengri Auto со ссылкой на Autohome.

Массовое производство автомобиля начнется позже, но уже известно, что его дебют на китайском рынке состоится 16 июля 2024 года. На данный момент цена Toyota Land Cruiser 250 в Китае варьируется от 65,3 до 80 тысяч долларов (от 29,4 до 36 миллионов тенге). Цены для розничной продажи будут объявлены на автосалоне в Пекине 25 апреля 2024 года.


По словам производителя, Toyota Land Cruiser 250 будет оснащен гибридным турбированным двигателем объемом 2,4 литра и восьмиступенчатой коробкой передач. Мощность автомобиля составит 326 лошадиных сил. Рекомендованная стоимость для рынка США начинается от 55 950 долларов (25,3 миллиона тенге). Однако следует отметить, что эта цена не включает в себя комиссию дилера в размере 1 395 долларов.


Напомним, ранее появлялись подробности, что автомобиль будет оснащен тремя 4-цилиндровыми двигателями: дизельным объемом 2,8 литра, турбированным бензиновым на 2,4 литра и атмосферным на 2,7 литра. Такие двигатели уже применяются в различных моделях Toyota, в том числе в Fortuner и Hilux, а также в кроссоверах Lexus NX и RX.

Есть вероятность, что Prado получит гибридный двигатель на основе 2,4-литрового агрегата. Тем не менее мощный 3,5-литровый V6, используемый в модели GX 350 с мощностью 350 лошадиных сил, может не появиться в новой версии.

Отметим, что в первый час предварительных продаж Toyota Land Cruiser 250 в Китае было оформлено более пяти тысяч заказов. В сравнении Toyota Camry 80 достигла этого же показателя предзаказов за месяц.


Источник: tengrinews.kz
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