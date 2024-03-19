Илон Маск признался в регулярном употреблении наркотиков

Как сообщает DailyMail, в ходе оживленного интервью с Доном Лемоном Маск обсудил свои взгляды на использование кетамина, подчеркнув его значимость в борьбе с депрессией. Он отметил, что кетамин помогает ему выйти из состояния угнетенности, хотя и признал, что такие вопросы являются частной темой.

Кетамин, широко известный как анестетик, блокирует действие нейромедиатора NDMA, что приводит к уменьшению боли и успокоению сознания. В малых дозах он используется для лечения депрессии, вызывая чувство эйфории и галлюцинации. Маск поделился, что прием небольших доз кетамина помогает ему справляться с периодическими депрессивными состояниями.

Недавние исследования кетамина, представленного как революционное средство против депрессии, вызвали беспокойство среди экспертов. Илон Маск, известный своими инновациями, признался в регулярном приеме этого препарата, что привлекло дополнительное внимание к его психоактивным свойствам, передает Tengri Life.Тем не менее специалисты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с применением кетамина, указывая на возможные побочные эффекты, такие как повреждение мочевого пузыря и усиление суицидальных тенденций. Препарат также был упомянут в контексте трагической смерти актера Мэтью Перри, который проходил курс лечения кетамином. Подробнее о смерти актера мы рассказывали тут.Однако, несмотря на некоторые положительные результаты исследований, кетамин до сих пор не одобрен FDA для лечения психиатрических заболеваний, хотя и включен ВОЗ в список необходимых лекарств.Исследования продолжаются, и некоторые из них показывают обнадеживающие результаты в лечении тяжелых форм депрессии. Тем не менее специалисты отмечают, что важно подходить к использованию кетамина с осторожностью, учитывая всевозможные риски и последствия.Важно отметить, что в Казахстане кетамин попал в список подлежащих контролю наркотических и психотропных препаратов. Препарат относится к разделу "Психотропные вещества".