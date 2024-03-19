Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 449.3 KZT
  • €1 = 489.69 KZT
  • 1 RUB = 4.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Илон Маск признался в регулярном употреблении наркотиков

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:12
Илон Маск признался в регулярном употреблении наркотиков
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Недавние исследования кетамина, представленного как революционное средство против депрессии, вызвали беспокойство среди экспертов. Илон Маск, известный своими инновациями, признался в регулярном приеме этого препарата, что привлекло дополнительное внимание к его психоактивным свойствам, передает Tengri Life.

Как сообщает DailyMail, в ходе оживленного интервью с Доном Лемоном Маск обсудил свои взгляды на использование кетамина, подчеркнув его значимость в борьбе с депрессией. Он отметил, что кетамин помогает ему выйти из состояния угнетенности, хотя и признал, что такие вопросы являются частной темой.


Тем не менее специалисты предупреждают о потенциальных рисках, связанных с применением кетамина, указывая на возможные побочные эффекты, такие как повреждение мочевого пузыря и усиление суицидальных тенденций. Препарат также был упомянут в контексте трагической смерти актера Мэтью Перри, который проходил курс лечения кетамином. Подробнее о смерти актера мы рассказывали тут.

Кетамин, широко известный как анестетик, блокирует действие нейромедиатора NDMA, что приводит к уменьшению боли и успокоению сознания. В малых дозах он используется для лечения депрессии, вызывая чувство эйфории и галлюцинации. Маск поделился, что прием небольших доз кетамина помогает ему справляться с периодическими депрессивными состояниями.


Однако, несмотря на некоторые положительные результаты исследований, кетамин до сих пор не одобрен FDA для лечения психиатрических заболеваний, хотя и включен ВОЗ в список необходимых лекарств.

Исследования продолжаются, и некоторые из них показывают обнадеживающие результаты в лечении тяжелых форм депрессии. Тем не менее специалисты отмечают, что важно подходить к использованию кетамина с осторожностью, учитывая всевозможные риски и последствия.

Важно отметить, что в Казахстане кетамин попал в список подлежащих контролю наркотических и психотропных препаратов. Препарат относится к разделу "Психотропные вещества".


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика