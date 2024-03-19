Фотография ног Криштиану Роналду "повергла в шок" фанатов

Португальская звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду испугал поклонников фотографией своих ног, передает Tengri Sport.
39-летний форвард шокировал фанатов тем, как выглядят его стопы. Изображение ног Роналду мгновенно разлетелось по социальным сетям.
"Ох, как же это больно!", "Великий, пожалуйста, уйди на пенсию, ты разрушаешь свое тело", "Ноги футболиста выглядят некрасиво... Это естественно", - пишут поклонники в социальных сетях.
Один из комментаторов обратился к хейтерам португальца и рассказал о последствиях 22-х летней карьеры.
"Криштиану Роналду опубликовал сегодня фотографию своих ног, и весь мир был повергнут в шок. Как можно быть таким богатым, но при этом иметь такие грязные и уродливые ноги? Ну! Деформация и уродство, которые вы видите на этих ступнях и ногтях, - побочный эффект многолетнего ношения очень плотных бутс и многочасовых тренировок.
Если бы он не опубликовал сегодня это фото, вы бы и представить себе не могли, как это тяжело. Вы видите только его огромную зарплату, известное лицо и красивую девушку. Для вас его жизнь идеальна и он получает все на блюдечке с золотой каемочкой. Вы не знаете, чем за это приходится платить", - заявил фанат, представившийся доктором.
По информации СМИ, Криштиану выложил изображение в stories своего Instagram-аккаунта, но очень быстро его удалил. На фото видно, как ноги футболиста деформировались от нагрузок.
Ранее португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился видеокадрами семейного отдыха на берегу океана.
Двоюродный брат Криштиану Роналду португалец Нуну Вивейрос заявил, что звезда "Аль-Насра" может сыграть в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.
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