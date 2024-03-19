Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 19 Марта
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.08 KZT
  • €1 = 489.06 KZT
  • 1 RUB = 4.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Фотография ног Криштиану Роналду "повергла в шок" фанатов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:56
Фотография ног Криштиану Роналду "повергла в шок" фанатов
Фото: instagram.com/cristiano/
Португальская звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду испугал поклонников фотографией своих ног, передает Tengri Sport.

39-летний форвард шокировал фанатов тем, как выглядят его стопы. Изображение ног Роналду мгновенно разлетелось по социальным сетям.

"Ох, как же это больно!", "Великий, пожалуйста, уйди на пенсию, ты разрушаешь свое тело", "Ноги футболиста выглядят некрасиво... Это естественно", - пишут поклонники в социальных сетях.


Один из комментаторов обратился к хейтерам португальца и рассказал о последствиях 22-х летней карьеры.

"Криштиану Роналду опубликовал сегодня фотографию своих ног, и весь мир был повергнут в шок. Как можно быть таким богатым, но при этом иметь такие грязные и уродливые ноги? Ну! Деформация и уродство, которые вы видите на этих ступнях и ногтях, - побочный эффект многолетнего ношения очень плотных бутс и многочасовых тренировок.


Если бы он не опубликовал сегодня это фото, вы бы и представить себе не могли, как это тяжело. Вы видите только его огромную зарплату, известное лицо и красивую девушку. Для вас его жизнь идеальна и он получает все на блюдечке с золотой каемочкой. Вы не знаете, чем за это приходится платить", - заявил фанат, представившийся доктором.


По информации СМИ, Криштиану выложил изображение в stories своего Instagram-аккаунта, но очень быстро его удалил. На фото видно, как ноги футболиста деформировались от нагрузок.

Фотография ног Криштиану Роналду "повергла в шок" фанатов


Ранее португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился видеокадрами семейного отдыха на берегу океана.

Двоюродный брат Криштиану Роналду португалец Нуну Вивейрос заявил, что звезда "Аль-Насра" может сыграть в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика