Фотография ног Криштиану Роналду "повергла в шок" фанатов

"Ох, как же это больно!", "Великий, пожалуйста, уйди на пенсию, ты разрушаешь свое тело", "Ноги футболиста выглядят некрасиво... Это естественно", - пишут поклонники в социальных сетях.

"Криштиану Роналду опубликовал сегодня фотографию своих ног, и весь мир был повергнут в шок. Как можно быть таким богатым, но при этом иметь такие грязные и уродливые ноги? Ну! Деформация и уродство, которые вы видите на этих ступнях и ногтях, - побочный эффект многолетнего ношения очень плотных бутс и многочасовых тренировок.

Если бы он не опубликовал сегодня это фото, вы бы и представить себе не могли, как это тяжело. Вы видите только его огромную зарплату, известное лицо и красивую девушку. Для вас его жизнь идеальна и он получает все на блюдечке с золотой каемочкой. Вы не знаете, чем за это приходится платить", - заявил фанат, представившийся доктором.

Португальская звезда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду испугал поклонников фотографией своих ног, передает Tengri Sport.39-летний форвард шокировал фанатов тем, как выглядят его стопы. Изображение ног Роналду мгновенно разлетелось по социальным сетям.Один из комментаторов обратился к хейтерам португальца и рассказал о последствиях 22-х летней карьеры.По информации СМИ, Криштиану выложил изображение в stories своего Instagram-аккаунта, но очень быстро его удалил. На фото видно, как ноги футболиста деформировались от нагрузок.Ранее португальский нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду поделился видеокадрами семейного отдыха на берегу океана.Двоюродный брат Криштиану Роналду португалец Нуну Вивейрос заявил, что звезда "Аль-Насра" может сыграть в одной команде с аргентинцем Лионелем Месси.