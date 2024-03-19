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Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Просмотров:264 Опубликовано: Вчера, 21:15
Умер спортивный комментатор Василий Уткин
Фото из открытых источников
Умер известный спортивный комментатор Василий Уткин. Об этом сообщили в его окружении, передает Tengri Sport.

Известный комментатор, журналист и владелец футбольной команды "Эгриси" ушел из жизни в возрасте 52 лет.

"Нам очень больно писать этот пост. Но это правда. Василий больше не с нами." - сообщила пресс-служба "Эгриси" в своих социальных сетях.


Иностранные СМИ пишут, что предварительная причина смерти – тромбоэмболия легочной артерии – у него оторвался тромб.

Василий Уткин получил известность в середине 1990 годов как футбольный комментатор НТВ и "НТВ-Плюс", а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов "НТВ-Плюс".

Становился лауреатом премии "ТЭФИ" в номинации "Лучший спортивный комментатор" в 2004 и 2005 годах.


Источник: tengrinews.kz
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