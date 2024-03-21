Журналист поинтересовался, почему именно русскоязычных жителей страны планируют депортировать из-за незнания латышского. Глава МИД попытался ответить на вопрос, но растерялся и начал заикаться, заявив, что «это неправда».

Власть в Латвийской Республике публично расписалась в своем безоговорочном служении конъюнктурным интересам нынешней правящей верхушки Латвии, которая в стремлении насолить России не гнушается чинить расправу над пожилыми людьми. Посольство России в Риге

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться, отвечая на вопрос о депортации россиян по причине незнания языка. Это произошло во время беседы главы внешнеполитического ведомства с журналистом Тимом Себастьяном, интервью размещено на YouTube-канале Deutsche Welle (внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов).Кариньш заявил, что все проживающие на территории Латвии люди должны учить национальный язык, добавив, что подобная практика распространена во многих государствах Европы.15 марта представитель Управления по делам гражданства и миграции Латвии Мадара Пуке заявила, что из республики могут депортировать около 800 россиян, не имеющих права на пребывание в стране. Она уточнила, что приказы о выезде будут выданы со сроком 30 дней. По словам Пуке, речь идет о гражданах России, не сдавших экзамен по латышскому языку и не подавших заявление на вид на временное проживание на два года.Также стало известно о намерении Риги депортировать четырех россиян, участвовавших в выборах президента РФ. В ведомстве рассказали об «иммиграционном контроле», который был проведен 17 марта. Правоохранители проверили документы у россиян в очереди на избирательный участок в посольстве РФ и задержали 29 человек, у которых истек срок действия вида на жительство (ВНЖ).Латвию уже покинули более тысячи россиян. Временный поверенный в делах России в прибалтийской республике Олег Зыков пояснил, что жители пошли на такой шаг из-за недружественной миграционной политики Риги. При этом, уточнил он, на родину переселяются целыми семьями, включая детей и внуков.В феврале Конституционный суд Латвии вынес постановление касательно правомерности депортации россиян за незнание латышского языка. С соответствующим иском в суд обратились неназванные российские граждане, они просили суд оценить соответствие параграфа 58 переходных положений закона «Об иммиграции» статьям 1 и 96 конституции страны. Согласно позиции Риги, лишать граждан России вида на жительство (ВНЖ) и депортировать из страны из-за несдачи государственных экзаменов — законно и соответствует конституции.Ранее в Латвии заявили, что депортация россиян из республики — это очень мягкий шаг по сравнению с концентрационными лагерями, куда во время Второй мировой войны интернировали немцев. Несмотря на то что пострадают невиновные, в этом нет ничего страшного, уверен профессор из Риги Марцис Аузиньш.Посольство России в Риге указало, что судебная система Латвии продемонстрировала свою зависимость от исполнительной власти республики.В посольстве отметили, что поправки в миграционное законодательство Латвии могут разрушить судьбы многих тысяч российских граждан.Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прямо назвала решение Латвии антигуманным. Она заявила, что действия властей противоречат международным обязательствам этой страны.