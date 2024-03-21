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Под Москвой спасатели с фразой «с днем рождения» выкопали из-под снега мужчину

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:55
Под Москвой спасатели с фразой «с днем рождения» выкопали из-под снега мужчину
кадр из видео
В городе Власиха Московской области мужчину завалило обломками крыши гаража и большим слоем снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По данным портала, сотрудников МЧС вызвали свидетели обрушения здания. Подмосковные спасатели оперативно прибыли на место и успели вытащить пострадавшего из-под кучи снега — мужчина был жив. Один из присутствовавших на месте поприветствовал выкопанного из сугроба фразой «с днем рождения».


Сколько времени пострадавший провел в снегу, неизвестно. Сейчас россиянину оказывают помощь врачи о его состоянии не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обычный поход в магазин едва не обернулся трагедией для мужчины и его спутницы — с крыши на них упала огромная глыба снега.



Источник: lenta.ru
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