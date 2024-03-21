Под Москвой спасатели с фразой «с днем рождения» выкопали из-под снега мужчину

По данным портала, сотрудников МЧС вызвали свидетели обрушения здания. Подмосковные спасатели оперативно прибыли на место и успели вытащить пострадавшего из-под кучи снега — мужчина был жив. Один из присутствовавших на месте поприветствовал выкопанного из сугроба фразой «с днем рождения».

В городе Власиха Московской области мужчину завалило обломками крыши гаража и большим слоем снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».Сколько времени пострадавший провел в снегу, неизвестно. Сейчас россиянину оказывают помощь врачи о его состоянии не сообщается.Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге обычный поход в магазин едва не обернулся трагедией для мужчины и его спутницы — с крыши на них упала огромная глыба снега.