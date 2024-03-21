Во Львове в ДТП столкнулись 27 автомобилей

Авария случилась на Скниловском мосту. Местные власти уточняют, что в результате происшествия никто из водителей не пострадал, передает «РБК-Украина».

Во Львове на западе Украины из-за тумана произошло массовое ДТП: столкнулись 27 автомобилей. Об этом сообщает украинское издание Страна.ua в Telegram.Ранее в Новокузнецке Кемеровской области машина скорой помощи сбила 85-летнюю пенсионерку на пешеходном переходе. Она не услышала сигнала маячков и продолжила путь. Женщине пытались помочь водитель скорой и фельдшеры, однако все оказалось безрезультатно.В полиции Кузбасса напомнили, что пешеходы не должны выходить на дорогу, когда в их сторону приближается спецтранспорт с включенными сигналами.