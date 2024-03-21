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В Южной Корее стали скупать камни вместо домашних питомцев

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 15:47
В Южной Корее стали скупать камни вместо домашних питомцев
Фото: Pexels/ Nicollazzi Xiong
В Южной Корее популярность набирает новый тренд – молодые люди в стране покупают камни вместо домашних животных. Так они пытаются справиться с одиночеством и выгоранием. Об этом пишет The Wall Street Journal. Подробнее рассказывает Tengri Travel.

Офисная сотрудница Ку А Ен из Сеула призналась, что купила камень вместо домашнего животного. 30-летняя молодая женщина поменяла работу и пыталась адаптироваться под новые реалии, однако ситуация оказалась для нее стрессом.


Она сказала, что не хотела нагружать близких, поэтому купила камень и начала с ним делиться своими переживаниями. Ку А Ен заменила настоящего питомца на камне-питомца, потому что предмет не требует ухода и ответственности с ее стороны.


Камне-питомцы начали набирать популярность в Корее в 2020 году во время пандемии. В соцсетях корейцы делились фотографиями, где придумывают им наряды, рисуют лица или клеят забавные стикеры на них. Более того, позже они начали продаваться на сайтах с инструкцией по эксплуатации.

Камень-питомец с глазами продается примерно за 15 000 тенге на различных маркет-плейсах.


В Южной Корее стали скупать камни вместо домашних питомцев


Источник: tengrinews.kz
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