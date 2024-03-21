Как в США намерены бороться с автомобилями на газе и бензине

Согласно принятым поправкам, к 2025 году выбросы выхлопных газов сократятся вдвое. Жители США смогут сэкономить 6000 долларов на топливе и расходах на техническое обслуживание. Отмечается, что нововведение было встречено критикой, однако это не повлияло на окончательное решение комиссии.

Так, объявлены основные регулирующие национальные нормы загрязнения для легковых и грузовых автомобилей 2027-2032 модельного года. Последнее правило устанавливает стандарт выбросов выхлопной трубы на уровне около 80 граммов на 1,61 километра в 2032 году, что вдвое меньше, чем стандарты 2026 года. Отмечается, что новые правила борьбы с загрязнением позволят сократить совокупные выбросы углекислого газа (CO2) на 7,2 миллиарда метрических тонн к 2055 году.

"Эти правила работают так, что они технологически нейтральны, а это означает, что разные автопроизводители будут подходить к ним по-разному, используя различные технологии для достижения цели сокращения выбросов вдвое за этот период времени. Автопроизводителям доступен целый ряд технологических инструментов и вариантов выбора, и я думаю, что это найдет отражение на рынке", - говорит советник Белого дома Али Заиди.

В США ужесточат наказание за выбросы выхлопного газа, усложнив жизнь автолюбителям, предпочитающим машины на бензине и газе, передает Tengri Auto, со ссылкой на Car and Drive.Администрация Байдена уже сообщила, что новые жесткие правила начнут вводить в начале следующего десятилетия. Так, Агентство по охране окружающей среды США провело пресс-конференцию, на которой были объявлены обновленные стандарты выбросов, призванные популяризировать расширение линеек электромобилей.Несмотря на то, что некоторые группы называют это "запретом на автомобили", новые правила EPA не запрещают какие-либо транспортные средства. По словам советника Белого дома по климатической политике Али Заиди, они даже не устанавливают конкретных целевых показателей по продажам электромобилей. Автопроизводители в 2032 году могут сделать треть своего автопарка исключительно гибридными, треть - электрическими, а остальное - автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.