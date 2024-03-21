Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 21 Марта
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.27 KZT
  • €1 = 489.13 KZT
  • 1 RUB = 4.87 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Как в США намерены бороться с автомобилями на газе и бензине

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 19:06
Как в США намерены бороться с автомобилями на газе и бензине
Фото: Car and Drive
В США ужесточат наказание за выбросы выхлопного газа, усложнив жизнь автолюбителям, предпочитающим машины на бензине и газе, передает Tengri Auto, со ссылкой на Car and Drive.

Администрация Байдена уже сообщила, что новые жесткие правила начнут вводить в начале следующего десятилетия. Так, Агентство по охране окружающей среды США провело пресс-конференцию, на которой были объявлены обновленные стандарты выбросов, призванные популяризировать расширение линеек электромобилей.

Согласно принятым поправкам, к 2025 году выбросы выхлопных газов сократятся вдвое. Жители США смогут сэкономить 6000 долларов на топливе и расходах на техническое обслуживание. Отмечается, что нововведение было встречено критикой, однако это не повлияло на окончательное решение комиссии.


Так, объявлены основные регулирующие национальные нормы загрязнения для легковых и грузовых автомобилей 2027-2032 модельного года. Последнее правило устанавливает стандарт выбросов выхлопной трубы на уровне около 80 граммов на 1,61 километра в 2032 году, что вдвое меньше, чем стандарты 2026 года. Отмечается, что новые правила борьбы с загрязнением позволят сократить совокупные выбросы углекислого газа (CO2) на 7,2 миллиарда метрических тонн к 2055 году.


Несмотря на то, что некоторые группы называют это "запретом на автомобили", новые правила EPA не запрещают какие-либо транспортные средства. По словам советника Белого дома по климатической политике Али Заиди, они даже не устанавливают конкретных целевых показателей по продажам электромобилей. Автопроизводители в 2032 году могут сделать треть своего автопарка исключительно гибридными, треть - электрическими, а остальное - автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

"Эти правила работают так, что они технологически нейтральны, а это означает, что разные автопроизводители будут подходить к ним по-разному, используя различные технологии для достижения цели сокращения выбросов вдвое за этот период времени. Автопроизводителям доступен целый ряд технологических инструментов и вариантов выбора, и я думаю, что это найдет отражение на рынке", - говорит советник Белого дома Али Заиди.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика