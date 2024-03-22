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Власти США подали иск против Apple, обвинив в монополизации рынка смартфонов

Просмотров:163 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Власти США подали иск против Apple, обвинив в монополизации рынка смартфонов
Штаб-квартира Apple в Купертино. ©️ instagram
Министерство юстиции США и генпрокуроры 16 американских штатов подали иск против Apple Inc., обвинив компанию в монополизации рынка смартфонов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

В минюсте США считают, что действия Apple "затрудняют переход американцев на новые смартфоны других производителей, подрывают инновации в области приложений, продуктов и услуг и ведут к существенным издержкам разработчиков, бизнеса и потребителей".

"Apple удерживает монопольную позицию на рынке смартфонов не только потому, что опережает конкурентов, но и при помощи нарушения федерального антимонопольного законодательства", - заявил генеральный прокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд.


"Потребители не должны платить более высокие цены потому, что компании нарушают антимонопольное законодательство", - подчеркнул Гарланд.


Против Apple, в частности, выдвинуты обвинения в том, что компания, помимо прочего, блокирует приложения с широкой функциональностью, которые позволили бы пользователям легче переключаться между различными платформами смартфонов.

Кроме того, как утверждается в иске министерства, Apple ограничивает разработку приложений и сервисов облачного стриминга, которые дают возможность "наслаждаться высококачественными видеоиграми и другими облачными приложениями без необходимости платить за дорогостоящее оборудование для смартфонов".

Также компания сознательно ограничивает функциональность своего мессенджера на устройствах других производителей, считает генпрокуратура, и функциональность часов Apple Watch, если те соединяются со смартфонами других производителей.

Apple, комментируя иск, заявила, что он в случае успеха подорвет способность компании "создавать технологии, которых люди ждут от нее, в которых взаимосвязаны аппаратное и программное обеспечение, а также сервисы".

"Это создаст опасный прецедент, предоставив правительству США возможность жестко контролировать разработку технологий для людей", - говорится в заявлении Apple.


Минюст США за последние 14 лет дважды подавал иски против Apple в связи с антимонопольными нарушениями, но впервые обвиняет компанию в незаконном манипулировании доминирующим положением на рынке.


Источник: tengrinews.kz
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