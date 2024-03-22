В России ЛГБТ внесли в перечень террористов и экстремистов

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

Это судебное решение «не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечет каких-либо негативных юридических последствий». Как пишет «Интерфакс», ограничения связаны с необходимостью соблюдения запрета ЛГБТ-пропаганды, рекламирования, формирования заинтересованности, вовлечения в ЛГБТ-движение.

Росфинмониторинг внес запрещенное в РФ ЛГБТ в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Реестр Росфинмониторинга обновился 22 марта, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Интерфакс.В ноябре прошлого года Верховный суд РФ удовлетворил иск минюста о признании экстремистским международное движение ЛГБТ.Также судом признаны экстремистскими и запрещены структурные подразделения организации.Напомним, создатели заблокированного сайта для ЛГБТ-подростков в Казахстане готовы дойти до ООН.