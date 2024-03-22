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Теракт в «Крокус Сити Холл»: число погибших увеличилось до 40

Просмотров:787 Опубликовано: Вчера, 23:03
Теракт в «Крокус Сити Холл»: число погибших увеличилось до 40
Кадр: Telegram-канал Baza
В Москве перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди.

Факт стрельбы подтвердил концертный директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский. Мужчина также рассказал, что на данный момент всех зрителей эвакуировали из зала, люди находятся на улице.

Стрельбу в Crocus City Hall устроили несколько мужчин

По данным источника Mash, на кадрах видны первые секунда атаки стрелков на посетителей концертного зала. Двое мужчин в камуфляжной форме открыли огонь по толпе. В то же время позже Mash опубликовал запись, на кадрах которой пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Crocus City Hall, загнанных в угол, из автоматов.

В результате нападения погибло до 40 человек

По данным Telegram-канал Baza, погибли 12 человек. Еще 35 человек, по данным источника, пострадали.

В свою очередь Telegram-канал «112» сообщает, что при атаке на Crocus City Hall примерно 50 человек пострадали и 40 человек погибли.

По данным РИА Новости, стрельбу в Crocus City Hall открыли трое мужчин в камуфляжной форме. Двое стрелков попали на видео.

В Crocus City Hall произошел взрыв и начался пожар

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в здании Crocus City Hall произошел взрыв. К месту ЧП стягиваются бойцы СОБР и ОМОН, поднятые по тревоге.

Начавшийся в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье пожар попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash. На кадрах, снятых из окна одного из соседних домов, видно обширный пожар на крыше комплекса.

Стало известно о забаррикадировавшихся в «Крокус Сити Холле» напавших

Несколько человек, напавших на «Крокус Сити Холл» и устроивших стрельбу, забаррикадировались внутри здания, сообщает Shot со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей, напавших на зал, состоит, как минимум, из пяти человек.

Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек

Число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек, заявляет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.

Названо возможное число находившихся в «Крокус Сити Холле» посетителей концерта

Возможное число находившихся в «Крокус Сити Холле» посетителей оценили в 6200. Это оценку численности зрителей на концерте приводит Telegram-канал Baza.

В своем оценке издание опирается на тот факт, что почти все билеты на концерт группы «Пикник», который должен был состояться в «Крокус Сити Холле», были распроданы. В то же время, Telegram-канал SHOT дал другую оценку возможной численности посетителей — 7,2 тысячи человек.

Отдельно Baza подчеркнула, что максимальная вместительность зала превышает девять тысяч человек. Официальных данных о числе посетителей нет.

Стало известно о заминированном автомобиле на парковке «Крокус Сити Холла»

Предварительно, автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Машину оцепили.









Теракт в «Крокус Сити Холл»: число погибших увеличилось до 40






Источник: lenta.ru
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