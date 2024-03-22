Теракт в «Крокус Сити Холл»: число погибших увеличилось до 40

В Москве перед концертом группы «Пикник» в Crocus City Hall произошла стрельба. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника. На кадрах с места событий видны бегущие по лестнице люди.Факт стрельбы подтвердил концертный директор группы «Пикник» Юрий Чернышевский. Мужчина также рассказал, что на данный момент всех зрителей эвакуировали из зала, люди находятся на улице.По данным источника Mash, на кадрах видны первые секунда атаки стрелков на посетителей концертного зала. Двое мужчин в камуфляжной форме открыли огонь по толпе. В то же время позже Mash опубликовал запись, на кадрах которой пятеро террористов безжалостно расстреливают посетителей Crocus City Hall, загнанных в угол, из автоматов.По данным Telegram-канал Baza, погибли 12 человек. Еще 35 человек, по данным источника, пострадали.В свою очередь Telegram-канал «112» сообщает, что при атаке на Crocus City Hall примерно 50 человек пострадали и 40 человек погибли.По данным РИА Новости, стрельбу в Crocus City Hall открыли трое мужчин в камуфляжной форме. Двое стрелков попали на видео.Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, в здании Crocus City Hall произошел взрыв. К месту ЧП стягиваются бойцы СОБР и ОМОН, поднятые по тревоге.Начавшийся в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье пожар попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash. На кадрах, снятых из окна одного из соседних домов, видно обширный пожар на крыше комплекса.Несколько человек, напавших на «Крокус Сити Холл» и устроивших стрельбу, забаррикадировались внутри здания, сообщает Shot со ссылкой на источник.Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей, напавших на зал, состоит, как минимум, из пяти человек.Число пострадавших при атаке и стрельбе в «Крокус Сити Холле» возросло до 140 человек, заявляет Telegram-канал 112 со ссылкой на источник.Возможное число находившихся в «Крокус Сити Холле» посетителей оценили в 6200. Это оценку численности зрителей на концерте приводит Telegram-канал Baza.В своем оценке издание опирается на тот факт, что почти все билеты на концерт группы «Пикник», который должен был состояться в «Крокус Сити Холле», были распроданы. В то же время, Telegram-канал SHOT дал другую оценку возможной численности посетителей — 7,2 тысячи человек.Отдельно Baza подчеркнула, что максимальная вместительность зала превышает девять тысяч человек. Официальных данных о числе посетителей нет.Предварительно, автомобиль, на котором приехали террористы в «Крокус Сити Холл», стоит заминированный на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал 112.Машину оцепили.