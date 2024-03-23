У Кейт Миддлтон обнаружили рак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые обратилась к поклонникам после долгого отсутствия.
Она опубликовала в Instagram видеообращение, в котором рассказала, что перенесла операцию из-за онкологического заболевания и получает химиотерапию.
Принцесса отметила, что рак у нее обнаружили после того, как в январе ей сделали серьезную операцию на брюшной полости. При этом она не сообщила о типе опухоли.
- Я нахожусь на ранней стадии этого лечения, - рассказала Кейт Миддлтон.
Она подчеркнула, что новость о раке стала потрясением для ее семьи.
Ранее сообщалось, что из-за продолжающегося отсутствия принцессы на публике возникли слухи о ее состоянии. 2 марта Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическим заболеванием.
Источник: Zakon.kz
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