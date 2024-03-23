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Лимузин экс-президента США выставлен на аукцион

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:44
Лимузин экс-президента США выставлен на аукцион
Фото: Car and Drive
Исторический лимузин Lincoln Continental 1965 года экс-президента США выставили на аукцион. Большинство лимузинов Белого дома в конечном итоге попадают в музеи, но этот является редким исключением, передает Tengri Auto со ссылкой на Car and Drive.

Lincoln Continental 1965 года – один из 500 лимузинов, переделанных компанией Lehmann-Peterson в Чикаго в период с 1964 по 1970 год. Федеральное правительство купило 15 машин, и именно этот был передан в администрацию 36-го президента США Линдона Джонсона.

Отмечается, что за последние пятьдесят лет лимузины бывших президентов были уничтожены или переданы в музей. Но этот Lincoln Continental длиной в 6,4 метра сейчас выставлен на аукционе на Bring a Trailer.

В отличие от стандартного Continental, на котором Линдон Джонсон ездил на своей ферме в Техасе и который тоже недавно был продан на аукционе, это одна из моделей, которые были удлинены. Продавец, Джон «Багси» Лоулор, хранил автомобиль 22 года, однако, несмотря на это, с комфортом проехал на ней несколько тысяч километров. На сегодняшний день пробег составляет около 59 546 километров.

- Машина едет по дороге, как будто она вырезана из каменного блока. Она также довольно мощная, - говорит продавец.


Лимузин, который не раз вез иностранных дипломатов и особых гостей по Вашингтону, не имеет бронирования, у него 7,0-литровый V-образный 8-цилиндровый двигатель и не несет на себе лишние тонны. При этом он оснащен барной стойкой с оригинальными хрустальными графинами, а также телефоном Белого дома.
Когда Лаулор купил Lincoln в 2002 году, он думал, что приобрел обычный лимузин компании Lehmann-Peterson. Но водитель доставки появился со специальной коробкой, в которой были золотой брелок и ручка с инаугурации Джонсона в 1965 году.

Отметим, аукцион заканчивается 24 марта.

Источник: Tengri Auto / Car and Drive


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