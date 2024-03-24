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Двое канадцев добились извинений за подмену при рождении

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Двое канадцев добились извинений за подмену при рождении
Фото: The Canadian press
Двое канадцев, которые обнаружили, что их подменили при рождении 68 лет назад, наконец-то получили официальные извинения от властей.

Ричард Бове из провинции Британская Колумбия, вырос, полагая, что он коренной житель с французскими корнями, сталкиваясь с дискриминацией из-за своей предполагаемой этнической принадлежности. Но домашний тест ДНК, проведенный в 2020 году, показал, что на самом деле он был потомком украинских, польских и евреев ашкенази. Эдди Эмброуз напротив, считал себя евреем.

Процесс запустила официальная сестра Эмброуза. Она сдала анализ на тестирование ДНК и обнаружила, что Бове – ее биологический брат.

Проведя небольшое расследование, она узнала, что Бове и ее брат Эдди Эмброуз родились в один и тот же день в 1955 году в Манитобе, в одной и той же Арборгской больнице.

Когда тайна их рождения была открыта Ричард Бове и Эдди Эмброуз начали требовать от властей официальных извинений. На днях Бове и Эмброуз получили официальные извинения от премьер-министра провинции Манитоба Ваба Кинью за травму, которую они пережили, и надеются получить также финансовую компенсацию.

Источник: BaigeNews.kz / Daily Mail


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