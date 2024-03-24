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Владелец «Крокус Сити Холла» впервые прокомментировал теракт

Просмотров:168 Опубликовано: Сегодня, 10:10
Владелец «Крокус Сити Холла» впервые прокомментировал теракт
Фото: кадр из видеосюжета РБК
Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей и принес соболезнования семьям жертв теракта.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший в концертном зале теракт. Он вместе с сыном Эмином и директором филиала Романом Грачевым снова приехали на место ЧП.

- Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило, - сказал Агаларов телеканалу РБК.


По его словам, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра.

- С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются «контролеры», - сказал Араз Агаларов.


Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.

По последним данным Следственного комитета, жертвами атаки стали 133 человека, пострадали 140.

Задержаны 11 подозреваемых, в том числе четыре непосредственных участника атаки.

Источник: РБК


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