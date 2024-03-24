Владелец «Крокус Сити Холла» впервые прокомментировал теракт

- Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило, - сказал Агаларов телеканалу РБК.

- С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются «контролеры», - сказал Араз Агаларов.