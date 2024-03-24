Владелец «Крокус Сити Холла» впервые прокомментировал теракт

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей и принес соболезнования семьям жертв теракта.
Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов впервые прокомментировал произошедший в концертном зале теракт. Он вместе с сыном Эмином и директором филиала Романом Грачевым снова приехали на место ЧП.
- Произошла страшнейшая трагедия и уже было сказано, что за последние 20 лет ничего подобного не происходило, - сказал Агаларов телеканалу РБК.
По его словам, террористы зашли в зал не через дверь, а через окно соседнего выставочного центра.
- С автоматами наперевес. Начали стрелять по всему, что они видели. По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются «контролеры», - сказал Араз Агаларов.
Он назвал случившееся необъяснимым с точки зрения общечеловеческих ценностей.
По последним данным Следственного комитета, жертвами атаки стали 133 человека, пострадали 140.
Задержаны 11 подозреваемых, в том числе четыре непосредственных участника атаки.
Источник: РБК
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