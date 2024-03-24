Взрыв прогремел в Ереване

Пользователь Facebook Армине Мелконян опубликовала на своей странице видео и сообщила, что вооруженные люди вошли в здание полиции района Нор Норк. В ее видео слышен звук взрыва.

Позже в полиции сообщили, что трое вооруженных граждан около 17:00 по местному времени, пытались вторгнуться в здание полиции района Нор Норк в Ереване, применили гранату, вследствие чего двое из пытавшихся войти в здание получили ранения и были госпитализированы. Об этом сообщили в полиции МВД РА.

Взрыв прогремел в армянском Ереване в районе Нор Норк, передает Tengrinews.kz со ссылкой на news.am.Один из них на данный момент продолжает находиться напротив здания отдела полиции. Предпринимаются соответствующие работы по его обезвреживанию.