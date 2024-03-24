Как встретить первое лунное затмение 2024 года?

Лунное затмение — это природное явление, в процессе которого Земля проходит между Луной и Солнцем. Наша планета перекрывает собой солнечный свет и отбрасывает на поверхность ночного светила видимую тень. В этот раз лунное затмение будет полутеневым — это значит, что Луна будет погружена в полутень, которую отбрасывает на ее поверхность Земля.

По информации Московского планетария, полутеневое затмение Луны начнется 25 марта 2024 года в 7:53 и продлится до 12:32 по московского времени (с 9:53 до 14:32 по времени Астаны), когда Луна будет проходить через северную часть полутени Земли. Общая продолжительность затмения 4 часа 39 минут. Луна во время затмения находится в созвездии Дева.

Что же касается ближайшего лунного затмения 25 марта, которое происходит в полнолуние, астрологи советуют закрыть устаревшие темы и не тянуть в будущее то, что больше не приносит удовлетворение. По словам астрологов, в полнолуние у людей много эмоций, много чувств, но именно в лунное затмение, сопряженное с полнолунием, они притупляются, как и душевная теплота. Поэтому нужно с пользой провести этот день. Помогут восполнить недостающую жизненную энергию занятия творчеством, можно взяться за любимое дело или дело, которое долгое время откладывалось. Если вы чувствуете полное опустошение, проведите какое-то время за городом или хотя бы пройдитесь по скверу. К тому же, в лунное затмение обострится интуиция. Подсказки будут встречаться буквально на каждом шагу, не пропустите их, подсказывают эзотерики и нумерологи.

В течение 2024 года произойдут два лунных и два солнечных затмения. Календарь астрономических событий года открывает полутеневое лунное затмение, которое состоится 25 марта 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным.К сожалению, казахстанцы не смогут увидеть это астрономическое явление, которое будет доступно жителям Западной Европы, Северо-Восточной Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды.Второе лунное затмение земляне смогут наблюдать осенью, а именно 18 сентября.Кстати, солнечные затмения в 2024 году тоже произойдут дважды: весной — 8 апреля и осенью — 2 октября.В сезоны затмений каждый получает то, что заслуживает, необходимо следить за происходящим в своей жизни, прислушиваться к своей интуиции, а ключевое значение будет иметь наше отношения к происходящему.