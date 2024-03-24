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Как встретить первое лунное затмение 2024 года?

Просмотров:182 Опубликовано: Вчера, 22:34
Как встретить первое лунное затмение 2024 года?
Фото: Московский планетарий
В течение 2024 года произойдут два лунных и два солнечных затмения. Календарь астрономических событий года открывает полутеневое лунное затмение, которое состоится 25 марта 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Лунное затмение — это природное явление, в процессе которого Земля проходит между Луной и Солнцем. Наша планета перекрывает собой солнечный свет и отбрасывает на поверхность ночного светила видимую тень. В этот раз лунное затмение будет полутеневым — это значит, что Луна будет погружена в полутень, которую отбрасывает на ее поверхность Земля.


В результате яркость Луны уменьшится, поскольку она меньше освещена Солнцем, но весь лунный диск останется освещенным.

По информации Московского планетария, полутеневое затмение Луны начнется 25 марта 2024 года в 7:53 и продлится до 12:32 по московского времени (с 9:53 до 14:32 по времени Астаны), когда Луна будет проходить через северную часть полутени Земли. Общая продолжительность затмения 4 часа 39 минут. Луна во время затмения находится в созвездии Дева.


К сожалению, казахстанцы не смогут увидеть это астрономическое явление, которое будет доступно жителям Западной Европы, Северо-Восточной Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды.

Второе лунное затмение земляне смогут наблюдать осенью, а именно 18 сентября.

Кстати, солнечные затмения в 2024 году тоже произойдут дважды: весной — 8 апреля и осенью — 2 октября.

Что же касается ближайшего лунного затмения 25 марта, которое происходит в полнолуние, астрологи советуют закрыть устаревшие темы и не тянуть в будущее то, что больше не приносит удовлетворение. По словам астрологов, в полнолуние у людей много эмоций, много чувств, но именно в лунное затмение, сопряженное с полнолунием, они притупляются, как и душевная теплота. Поэтому нужно с пользой провести этот день. Помогут восполнить недостающую жизненную энергию занятия творчеством, можно взяться за любимое дело или дело, которое долгое время откладывалось. Если вы чувствуете полное опустошение, проведите какое-то время за городом или хотя бы пройдитесь по скверу. К тому же, в лунное затмение обострится интуиция. Подсказки будут встречаться буквально на каждом шагу, не пропустите их, подсказывают эзотерики и нумерологи.


В сезоны затмений каждый получает то, что заслуживает, необходимо следить за происходящим в своей жизни, прислушиваться к своей интуиции, а ключевое значение будет иметь наше отношения к происходящему.


Источник: inform.kz
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