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Вместо меда с лимоном: диетолог назвала самый полезный для сосудов чай

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 08:24
Вместо меда с лимоном: диетолог назвала самый полезный для сосудов чай
Фото из открытых источников
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный для сосудов чай, который сочетает в себе пользу лимона и меда, передает Tengri Life со ссылкой на VM.ru.

По словам специалиста, чай каркаде – это кладезь полезных микроэлементов.


Чай каркаде, или суданская роза, пришел из Египта. Напиток содержит много антиоксидантов, которые благоприятно воздействуют на сосуды. Они защищают от атеросклероза, улучшают состояние капилляров и увеличивают выработку "хорошего" холестерина в печени.


Кроме того, каркаде способствует выведению лишней воды из тела за счет своих мочегонных свойств. Он полезен и при простуде благодаря своим бактерицидным эффектам.

"Можно с уверенностью сказать, что каркаде - это мед и лимон в одном флаконе по количеству полезных веществ", - отметила врач.


В день можно выпивать три чашки напитка, ориентируясь на свое самочувствие. Осторожность нужно соблюдать людям с язвенной болезнью желудка, камнями в мочевом и желчном пузыре (из-за желче- и мочегонных свойств напитка), а также при низком кровяном давлении. Он может понизить его еще сильнее, и возникнет головокружение.


Источник: tengrinews.kz
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