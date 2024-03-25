Вместо меда с лимоном: диетолог назвала самый полезный для сосудов чай

По словам специалиста, чай каркаде – это кладезь полезных микроэлементов.

Чай каркаде, или суданская роза, пришел из Египта. Напиток содержит много антиоксидантов, которые благоприятно воздействуют на сосуды. Они защищают от атеросклероза, улучшают состояние капилляров и увеличивают выработку "хорошего" холестерина в печени.

"Можно с уверенностью сказать, что каркаде - это мед и лимон в одном флаконе по количеству полезных веществ", - отметила врач.

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый полезный для сосудов чай, который сочетает в себе пользу лимона и меда, передает Tengri Life со ссылкой на VM.ru.Кроме того, каркаде способствует выведению лишней воды из тела за счет своих мочегонных свойств. Он полезен и при простуде благодаря своим бактерицидным эффектам.В день можно выпивать три чашки напитка, ориентируясь на свое самочувствие. Осторожность нужно соблюдать людям с язвенной болезнью желудка, камнями в мочевом и желчном пузыре (из-за желче- и мочегонных свойств напитка), а также при низком кровяном давлении. Он может понизить его еще сильнее, и возникнет головокружение.