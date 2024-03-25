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Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт. Где планировалось нападение?

Просмотров:121 Опубликовано: Сегодня, 13:17
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт. Где планировалось нападение?
Фото: Vitaly Smolnikov / AP
Организаторы атаки на «Крокус Сити Холл» 22 марта готовили еще один теракт в одной из стран Средней Азии. Такими данными поделился информированный источник «Известий».

Конкретная страна при этом не называется, однако уточняется, что атака должна была произойти одновременно с нападением на «Крокус».

Собеседник издания также рассказал, что группа преступников не являлась организованной террористической ячейкой в устоявшемся понимании — ее сформировали всего за несколько недель до теракта.

Одного из обвиняемых подозревают в связях с зарубежными радикальными проповедниками

Стало известно, что двое участвовавших в нападении на «Крокус» получили инструкции, когда ездили в Турцию, другие были завербованы уже на территории России. Для атаки подбирались люди, ранее не замеченные в приверженности радикальному исламу. По предварительным данным, исполнители теракта познакомились три-четыре недели назад и ранее не оставляли в публичном пространстве каких-либо свидетельств связей с радикальными исламистскими группировками.

При этом в феврале один из фигурантов, Шамсидин Фаридуни, посещал Турцию и публиковал в соцсети фото из Стамбула. Среди выложенных снимков есть и фото самого Фаридуни, а также фотографии, сделанные, предположительно, в мечети Фатих. Кроме того, по сведениям источников «Известий», спецслужбы Украины тесно сотрудничают с радикальными проповедниками, такими как Абдулла Костекский и Абу Умар Саситлинский.

Обвиняемые по делу о теракте арестованы

24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле». 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Рачабализода Саидакрами Муродали, 25-летний Шамсидин Фаридуни и 19-летний Мухаммадсобир Файзов заключены под стражу до 22 мая 2024 года. Суд принимал решение об избрании меры пресечения для каждого в закрытом режиме.


По имеющимся данным, за совершение нападения обвиняемые должны были получить 500 тысяч рублей на всех. На банковскую карту им была переведена половина суммы — 250 тысяч рублей. Кроме того, стало известно, что у Далерджона Мирзоева мог быть личный мотив для совершения преступления. Обвиняемый рассказал о знакомстве с мужчиной по имени Абдулло. Тот купил автомобиль, и они договорились пойти вместе работать в такси. Когда бизнес не удался, Мирзоев принял предложение об участии в теракте.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. По последним данным, жертвами теракта стали 137 человек, еще 182 человека пострадали.


Источник: lenta.ru
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