Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

Специалисты рассказали, что WhatsApp внедрит опцию контроля использования аватаров. По словам экспертов, в приложении появится три варианта управления этой функцией: «мои контакты», позволяющий любому из списка контактов использовать аватар пользователя, «выбранные контакты», ограничивающий выбор только доверенными контактами, или «никто», позволяющий пользователям полностью отключить эту функцию.

«Если и вы и ваш собеседник разрешаете эту настройку, в вашем чате будут доступны стикеры с вашим аватаром», — объяснили специалисты. Функция для контроля того, кто может использовать аватар в своих стикерах, находится в стадии разработки. По словам специалистов, она будет доступна в будущем обновлении приложения для iOS-устройств.

Пользователям мессенджера WhatsApp для устройств на базе операционной системы iOS станет доступна новая функция, которая позволит контролировать список абонентов, кто может использовать аватар пользователя. Об этом пишет портал WABetaInfo.Ранее в WhatsApp появилась функция создания цифровых аватаров. Уточнялось, что их можно использовать в качестве фотографии профиля. Кроме того, с ними можно создать коллекцию стикеров.