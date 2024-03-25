"Дьявольская комета" пролетит мимо Земли

По данным NASA, комета Дьявола достигнет ближайшей точки к Солнцу и будет сиять ярче всего 21 апреля. Агентство сообщает, что это астрономическое событие совпадает с полным солнечным затмением 8 апреля в Северной Америке, которое затмит части Соединенных Штатов от Техаса до штата Мэн.

По сравнению с кометой Галлея, которая обращается вокруг Солнца за 76 лет, 12P/Понс-Брукс является кометой с коротким периодом обращения, то есть с периодом обращения от 20 до 200 лет. Комета Дьявола совершает оборот по орбите в 71 год, последний раз ее видели в 1954 году.

Редкая и массивная комета с дьявольским прозвищем пройдет мимо Земли впервые за 71 год и может быть видна во время долгожданного полного солнечного затмения в Америке 8 апреля, сообщает Zakon.kz.Криовулканическая комета, официально названная кометой 12P/Понс-Брукса, известна как "комета дьявола" из-за образования двух "рогов", состоящих из льда и газа, и периодических взрывов.