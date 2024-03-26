Что подать на завтрак сове, жаворонку и кто такие голуби

По хронотипу люди делятся на жаворонков - утренних, голубей - промежуточных и сов - вечерних.

"Многие завидуют тем, кто так легко может просыпаться с рассветом. Однако есть у жаворонков серьезный недостаток: таким людям очень непросто подстраиваться под любые изменения режима, их самочувствие быстро ухудшается. При этом именно обладатели утреннего хронотипа могут похвастаться более высокими показателями здоровья", - говорят специалисты.

Про промежуточный тип, голубей, говорят немного реже. Это люди, которым комфортно просыпаться в 9 утра. Они спокойно могут работать на протяжении всего дня, и в сон их клонит только после 23 часов. Считается, что этот хронотип — самый удобный для условий нашего мира. Еще одно преимущество голубей — пластичность, им довольно легко подстраиваться под изменения режима.

Если разбудить сов до обеда, то такой человек будет чувствовать себя вялым и разбитым. Пик активности и работоспособности сов приходится на вечерние, а то и на ночные часы. Из-за этого им бывает непросто подстроиться под реалии современного общества, когда рабочий день начинается чаще всего в 9 часов утра.

Одни люди легко могут просыпаться ни свет ни заря и отлично себя чувствовать, другие могут спокойно не спать полночи и проснуться к обеду. И есть еще люди с промежуточным биоритмом. Специалисты изучили особенности каждого хронотипа, рассказывает Tengri Life со ссылкой на "Доктор Питер".Хронотипом называют пик работоспособности, умственной и физической активности.У представителя каждого хронотипа есть свои отличительные черты. Жаворонки, как правило, могут без будильника проснуться в районе 6 часов утра. Но и отход ко сну у них происходит сравнительно рано: уже в 9 вечера их может сильно клонить ко сну.Врачи советуют "ранним пташкам" есть на завтрак белковые продукты: такое начало дня поможет получить более продолжительное чувство сытости. Вместо кофе лучше пить зеленый чай — так меньше риск словить перевозбуждение.Таким людям лучше есть на завтрак легкие блюда, которые не отнимут много сил на пищеварение. Кофе также поможет совам быстрее проснуться.