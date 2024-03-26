ООН назвала Олимпийские игры в Париже «первоклассной мишенью» на фоне теракта в Москве

«Я беспокоюсь из-за Олимпийских игр в Париже, — The New York Times приводит слова Эдмунда Фиттон-Брауна, — Они были бы первоклассной мишенью для террористов».

После нападения в «Крокусе» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также провел оперативное совещание Совета безопасности, где обсудил с руководителями силовых структур и регионов координацию действий в случае экстремальных ситуаций.

Координатор группы наблюдателей в ООН Эдмунд Фиттон-Браун опасается за проведение Олимпийских игр в Париже этим летом на фоне теракта в Москве. Об этом сообщает российское издание «РБК» со ссылкой на The New York Times.Олимпийские игры в Париже пройдут в этом году с 26 июля по 11 августа. Недавний теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» заставил ООН беспокоиться о проведении Олимпийских игр. По данным NYT, такого же мнения придерживаются и другие западные специалисты по борьбе с терроризмом. Они считают, что случившееся может побудить «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация) активизировать атаки на страны Европы, особенно Францию, Бельгию и Великобританию.Издание со ссылкой на доклад ООН пишет о наличии свидетельств «текущих и незавершенных оперативных планов на европейской территории, реализуемых ИГ». Основными факторами, которые могут вдохновить боевиков на атаку, являются наличие «спящих ячеек» в Европе, ситуация в секторе Газа, заявил анонимный сотрудник спецслужб одной из стран Запада.Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В результате нападения четырех стрелков постарадали 154 человека, значится в обновленном списке подмосковного Минздрава, 133 человека погибло, трое из которых дети.После теракта в «Крокус Сити Холле» президент Франции Эмманюэль Макрон собрал Совет по обороне и национальной безопасности. На нем решили повысить уровень террористической опасности до самого высокого. По данным телеканала BFMTV, для обеспечения безопасности на Олимпийских играх намерены привлечь порядка 2 тыс. человек, в том числе большинство сотрудников муниципальной полиции. В конце февраля французские СМИ писали о краже ноутбука с «конфиденциальной» информацией, в том числе планы по обеспечению безопасности на Олимпиаде, у сотрудника мэрии Парижа.Российские СМИ пишут, что 11 подозреваемых были задержаны на следующий день после произошедшего, четверо из них — непосредственные участники стрельбы. 24 марта московский суд арестовал четырех фигурантов. Всем задержанным предъявили обвинения в терроризме и назначили меру пресечения в виде ареста до 22 мая. Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса предусматривает пожизненное лишение свободы.