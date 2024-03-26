Робот с искусственным интеллектом заделывает ямы на дорогах Лондона

"Мы посвятили себя нашей миссии - помощи в построении безопасной и устойчивой дорожной инфраструктуры через интеллектуальное и автоматизированное обслуживание и ремонт, - сказал Себастьяно Фикера, соучредитель и технический директор Robotiz3d. - ARRES Prevent предназначен для автономного выполнения задач по уплотнению трещин. Сотрудничество с Советом Хартфордшира ускорило наш темп работы, приближая нас к цели совершить революцию в практике обслуживания дорог".

Первый робот-каток ARRES Prevent использует искусственный интеллект для автоматического обнаружения, классификации и заполнения трещин на дорогах до того, как они станут большими, передает Tengri Auto со ссылкой на Motor1.Сейчас ARRES Prevent проходит испытания на улицах Хартфордшира в Лондоне. Необычный робот, по виду напоминающий автомобиль из фантастических фильмов, является разработкой компании Robotiz3d и ученых Ливерпульского университета в партнерстве с инженерами автомобильных дорог Совета графства Хартфордшир. Работа над проектом началась еще в 2020 году, однако первые реальные испытания ARRES прошли совсем недавно.Отмечается, что робот оснащен камерами, которые позволяют ему сканировать поверхность дороги. С помощью искусственного интеллекта он способен обнаруживать дефекты в дорожном покрытии и принимать решение о необходимости их ремонта. Если ремонт требуется, робот автоматически применяет заполняющий материал, чтобы предотвратить расширение повреждений.Что произойдет, если заливать стакан водки в бензобак автомобиля.Как сообщают инженеры автомобильных дорог Совета Хартфордшира, испытания будут продолжены для дальнейшей настройки системы. Также планируется создание более крупной версии, которая сможет выполнить еще больше автоматизированных задач по ремонту дорог.По данным компании Robotiz3d, использование робота-катка будет на 90 процентов дешевле, чем традиционные методы с участием людей. Предполагается, что благодаря ARRES Prevent ремонт дорог можно будет производить на 70 процентов быстрее.