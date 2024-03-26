Хакеры взломали 3 миллиона замков всего за несколько секунд

Как сообщает Travel Pulse, группа экспертов по безопасности назвала этот метод взлома ключ-карты номера Unsaflok. Он стал возможен из-за обнаруженного "набора уязвимостей" в замках с ключ-картами от популярного швейцарского производителя замков Dormakaba. Выяснилось, что хакеры практически мгновенно могут открывать несколько моделей таких замков, основанных на технологии RFID.

"Когда они просто касаются двух карт на замке, первая перезаписывает определенную часть данных замка, а вторая открывает его. Два быстрых касания, и мы открываем дверь. И это работает на каждой двери в отеле", – объяснили эксперты.

Группа экспертов по безопасности обнаружила метод, который позволяет злоумышленникам открывать "миллионы номеров в гостиницах по всему миру за несколько секунд всего в два касания", передает Tengri Travel.Более 3 миллионов дверей гостиничных номеров по всему миру, распределенных по 13 000 объектам в 131 стране, используют системы Saflok. Хакеры могут использовать уязвимости в шифровании ключей и базовой системе RFID. Для того, чтобы заняться таким видом взлома, злоумышленникам нужно для начала получить ключ-карту из целевой гостиницы, забронировав номер или просто взяв ключ из коробки с использованными ключами. Затем хакеры считывают код на карте с помощью устройства для чтения и записи RFID. Далее они записывают две свои собственные карты.Швейцарский производитель замков Dormakaba работает над устранением этой проблемы безопасности. С прошлого года компания пытается привлечь внимание гостиниц по всему миру, которые полагаются на Saflok, и призывает их "помочь исправить или заменить уязвимые замки".Для устранения этой проблемы достаточно обновить систему управления стойкой регистрации, после чего техник сможет перепрограммировать замки каждой двери во всем отеле. Хотя некоторым старым замкам все же потребуется обновление оборудования. Однако процесс решения этой проблемы в отрасли не идет так быстро. По последним данным, только 36 процентов замков Saflok были обновлены на данный момент.