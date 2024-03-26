Лондонский суд вынес решение в пользу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа

«Лондонский суд вынес решение в пользу основателя Wikileaks Ассанжа, он сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Суд Лондона дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь», - говорится в сообщении во вторник.

Астана. 26 марта. КазТАГ – Лондонский суд вынес решение в пользу основателя организации Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает Bloomberg.Напомним, министерство юстиции США выдвинуло в отношении основателя организации WikiLeaks австралийца Джулиана Ассанжа 18 уголовных обвинений. Его, в частности, обвиняют в преступлениях, связанных с крупнейшим в истории США случаем раскрытия секретной информации. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.