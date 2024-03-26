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Зеленский отправил в отставку главу СНБО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:00
Зеленский отправил в отставку главу СНБО
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Офиса президента.

«Освободить Данилова Алексея Мячеславовича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.


Данилов занимал должность секретаря СНБО с октября 2019 года. О новом назначении политика не сообщается.

Ранее в сети было опубликовано видео, в котором мужчина, выглядящий как Данилов, заявляет о вине Украины в организации теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее стало известно, что ролик фальшивый, предположительно сделан с помощью технологии дипфейк.


Источник: lenta.ru
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