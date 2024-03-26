Зеленский отправил в отставку главу СНБО

«Освободить Данилова Алексея Мячеславовича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в документе.

Ранее в сети было опубликовано видео, в котором мужчина, выглядящий как Данилов, заявляет о вине Украины в организации теракта в «Крокус Сити Холле». Позднее стало известно, что ролик фальшивый, предположительно сделан с помощью технологии дипфейк.

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова. Соответствующий указ опубликован пресс-службой Офиса президента.Данилов занимал должность секретаря СНБО с октября 2019 года. О новом назначении политика не сообщается.