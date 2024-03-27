"Последние 48 часов": президент Сербии сделал загадочное заявление

"Сербию ждут тяжелые дни. Сейчас трудно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов... Они угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми проблемами, которые ожидают его впереди. Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", - написал Вучич.

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербию ждут тяжелые дни, и объявил, что вскоре сообщит гражданам обо всех вызовах, ожидающих страну впереди, передает корреспондент Tengrinews.kz.Загадочное сообщение Вучич разместил в своем Instagram вечером 26 марта.Как сообщают СМИ, президент Сербии мог иметь в виду решение высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. По другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.Отметим, что несколько дней назад Вучич заявил, что Сербия рассмотрит возможность выхода из Совета Европы, если в организацию примут Косово.