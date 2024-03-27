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"Последние 48 часов": президент Сербии сделал загадочное заявление

Просмотров:88 Опубликовано: Сегодня, 12:20
"Последние 48 часов": президент Сербии сделал загадочное заявление
Фото: predsednik.rs
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Сербию ждут тяжелые дни, и объявил, что вскоре сообщит гражданам обо всех вызовах, ожидающих страну впереди, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Загадочное сообщение Вучич разместил в своем Instagram вечером 26 марта.

"Сербию ждут тяжелые дни. Сейчас трудно сказать, какие новости мы получили за последние 48 часов... Они угрожают жизненно важным национальным интересам как Сербии, так и Республики Сербской. В ближайшие дни я ознакомлю народ Сербии со всеми проблемами, которые ожидают его впереди. Это будет сложно. Мы будем бороться. Сербия победит", - написал Вучич.




Как сообщают СМИ, президент Сербии мог иметь в виду решение высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта внести изменения в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. По другой версии журналистов, Вучич мог получить информацию, связанную со вступлением Косово в Совет Европы.

Отметим, что несколько дней назад Вучич заявил, что Сербия рассмотрит возможность выхода из Совета Европы, если в организацию примут Косово.


Источник: tengrinews.kz
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