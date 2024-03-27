По Сочи начали летать штаны

На видео поднятые на воздух ветром штаны летят на уровне верхнего этажа стоящего рядом здания. В ночь с 26 марта на 27 марта на побережье Сочи выпало от 12 до 24 миллиметров осадков, в горном кластере — около 60 миллиметров снега. Волнение моря при этом составляло три балла (легкое).

Жители Сочи засняли летающие по городу штаны. Аномалия появилась из-за начавшегося в городе 26 марта шторма. Видео с полетом было опубликовано в паблике «Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».Сильный ветер повалил 26 деревьев, никто не пострадал. Отмечается, что упавшее на улице Чайковского дерево повредило Lexus. Другое рухнуло на лимузин Hummer на Подгорной улице.