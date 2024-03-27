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По Сочи начали летать штаны

Просмотров:66 Опубликовано: Сегодня, 15:46
По Сочи начали летать штаны
кадр из видео
Жители Сочи засняли летающие по городу штаны. Аномалия появилась из-за начавшегося в городе 26 марта шторма. Видео с полетом было опубликовано в паблике «Краснодарский край» в соцсети «ВКонтакте».

На видео поднятые на воздух ветром штаны летят на уровне верхнего этажа стоящего рядом здания. В ночь с 26 марта на 27 марта на побережье Сочи выпало от 12 до 24 миллиметров осадков, в горном кластере — около 60 миллиметров снега. Волнение моря при этом составляло три балла (легкое).


Сильный ветер повалил 26 деревьев, никто не пострадал. Отмечается, что упавшее на улице Чайковского дерево повредило Lexus. Другое рухнуло на лимузин Hummer на Подгорной улице.



Источник: lenta.ru
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