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Россия впервые получила официальный ответ Британии по делу Скрипалей. Что Лондон рассказал об их судьбе?

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:20
Россия впервые получила официальный ответ Британии по делу Скрипалей. Что Лондон рассказал об их судьбе?
Фото: Lotte Fernvall / ZumaPress.com / Globallookpress.com
Россия впервые с 2018 года получила официальный ответ от Великобритании по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, этот ответ можно считать «подобием официальной реакции». В ноте британского МИД сообщается, что Юлия Скрипаль приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его. В то же время о судьбе Сергея Скрипаля ничего не говорится. В связи с этим Захарова захотела спросить у Великобритании, жив ли он.

"Хотя говорят, обещанного три года ждут, тут в два раза дольше получилось", - сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД России.


Представитель российского внешнеполитического ведомства сочла полученный ответ «неудачной попыткой оправдаться» за утаивание информации о гражданах России. Она указала, что Москва и дальше будет добиваться получения сведений о судьбе Скрипалей, которые «бесследно исчезли на территории Британии шесть лет назад».

Россия обвинила Британию в фабрикации отравления Скрипалей

В 2023 году посольство России в Соединенном Королевстве заявило, что британские власти сфабриковали инцидент с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки своего населения к конфронтации с Москвой. В диппредставительстве указали, что в 2018 году эта провокация «еще могла выглядеть как единичный инцидент», но теперь стало ясно, что официальный Лондон не был заинтересован в поисках истины.

Помимо прочего, в посольстве отметили, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены официальным Лондоном, который отказался от предложенного Москвой сотрудничества.

Посол России в Британии Андрей Келин также обращал внимание на то, что Лондон не намерен делиться информацией о состоянии расследования отравления Скрипалей. Дипломат выразил мнение, что одной из возможных причин нежелания делиться сведениями является отсутствие данных, которые бы действительно подтверждали вину России.

Племянница Скрипаля усомнилась в версии Британии с отравлением «Новичком»

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Как утверждают британские власти, они были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Москва отрицает причастность к случившемуся.

Как заявила между тем племянница экс-полковника ГРУ Виктория, версия с «Новичком» маловероятна. Ее сомнения в первую очередь вызваны заявлениями Скотланд-Ярда. «Нам сказали, что вот какой-то "Новичок". По их рассказам, весь Солсбери должен был помереть от этого "Новичка", а получается, что все вокруг живые», — пояснила Виктория. Она убеждена, что, для того чтобы закрыть дело, нужен суд.


Источник: lenta.ru
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