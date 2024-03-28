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Женщина приняла помпон от шапки за больного ежа и стала его выхаживать

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Женщина приняла помпон от шапки за больного ежа и стала его выхаживать
Фото из открытых источников
Британка, которая полагала, что нашла больного ежика, доставила его ветеринарам. Осмотрев предмет, сотрудники клиники с улыбкой обнаружили, что это всего лишь помпон от шапки, сообщает Zakon.kz.

При этом выяснилось, что накануне женщина положила "ежа" на ночь в коробку с едой и бутылкой с согревающей водой, а на следующее утро доставила его в больницу недалеко от английского Манчестера.


Женщина приняла помпон от шапки за больного ежа и стала его выхаживать

Находка женщины, фото: manchestereveningnews.co.uk


Сотрудники клиники одновременно улыбнулись и умилились такой заботе.

На своей странице в Facebook они отметили, что женщина поступила правильно.

"Если вы заметили ежа днем – это признак того, что с ним что-то не так". Волонтер Даниэль Пеберди


При этом сотрудники клиники пояснили, что обычно ежи выходят только в вечернее время. И многие люди игнорируют ежей, если видят их днем. Они не понимают, что это больное животное.

"Число ежей быстро сокращается, поэтому важно спасти тех бедняков, которых мы находим", – дополнили волонтеры.


Источник: zakon.kz
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