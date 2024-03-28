Латвия и Польша ограничили вывоз машин из Европы на Восток

Белорусские СМИ сообщают, что с 23 марта Польша ввела запрет на вывоз автомобилей с рабочим объёмом двигателя свыше 1.9 л или стоимостью более 50 тысяч евро в восточном направлении, т. е. через польско-белорусскую границу. Польские таможенники не выдают экспортные декларации, не пропускают автомобили с немецкими и другими сопроводительными документами, а все машины на транзитных номерах разворачивают.
В результате поток перегонщиков устремился через альтернативный маршрут в Латвию, однако с вечера 26 марта канал был перекрыт и там. Перевозчики пытаются решить проблему, но решения нет — как отмечается, CMR-накладные на Казахстан, Кыргызстан и прочие приёмы не работают. Латвийцы не пропускают, констатирует информационный портал «Гродно».
Очевидно, что закручивание санкционных гаек стало ответом стран ЕС на подложный транзит, когда формально предназначавшиеся для граждан Казахстана дорогие брендовые иномарки по факту оказывались в России.
На самом деле в Казахстан импорт автомобилей из Германии и ЕС сошёл фактически на нет уже много лет назад. О ценах и моделях на немецком авторынке мы рассказывали в своём видео на канале Kolesa.kz в YouTube. Если и остаётся какой-то интерес со стороны казахстанцев к европейским машинам, то в основном это коммерческие авто и грузовики.
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