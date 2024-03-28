Латвия и Польша ограничили вывоз машин из Европы на Восток

В результате поток перегонщиков устремился через альтернативный маршрут в Латвию, однако с вечера 26 марта канал был перекрыт и там. Перевозчики пытаются решить проблему, но решения нет — как отмечается, CMR-накладные на Казахстан, Кыргызстан и прочие приёмы не работают. Латвийцы не пропускают, констатирует информационный портал «Гродно».

На самом деле в Казахстан импорт автомобилей из Германии и ЕС сошёл фактически на нет уже много лет назад. О ценах и моделях на немецком авторынке мы рассказывали в своём видео на канале Kolesa.kz в YouTube. Если и остаётся какой-то интерес со стороны казахстанцев к европейским машинам, то в основном это коммерческие авто и грузовики.

Белорусские СМИ сообщают, что с 23 марта Польша ввела запрет на вывоз автомобилей с рабочим объёмом двигателя свыше 1.9 л или стоимостью более 50 тысяч евро в восточном направлении, т. е. через польско-белорусскую границу. Польские таможенники не выдают экспортные декларации, не пропускают автомобили с немецкими и другими сопроводительными документами, а все машины на транзитных номерах разворачивают.Очевидно, что закручивание санкционных гаек стало ответом стран ЕС на подложный транзит, когда формально предназначавшиеся для граждан Казахстана дорогие брендовые иномарки по факту оказывались в России.