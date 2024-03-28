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Новые иностранные банки могут появиться в Казахстане

Просмотров:135 Опубликовано: Сегодня, 17:56
Новые иностранные банки могут появиться в Казахстане
Фото из открытых источников
Казахстан ведет переговоры с рядом стран об открытии у нас дочерних банков. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Зампред агентства напомнил о поручении Главы государства по расширению конкуренции в банковском секторе Казахстана.

"Мы сейчас совместно с Национальным банком ведем активное обсуждение с китайскими, корейскими, турецкими банками по открытию новых дочерних банков, чтобы появились конкуренты для крупных банков, это позволит снизить ставки", - рассказал Абдрахманов на заседании круглого стола в Сенате.


Казахстан, по его словам, ожидает, что местные дочерние иностранные банки также активизируют эту работу за рубежом.

"У нас есть китайские банки: Банк Китая, ICBC, Шинхан Банк и Корейский банк. Их акционеры - достаточно крупные институты, но объемы инвестиций и вложений в нашу экономику очень низкие. Поэтому мы с ними сейчас ведем активную работу, чтобы они уже вышли на более достойный уровень. В основном они занимаются платежами, переводами, потребительским кредитованием, но здесь они должны быть более активными", - добавил заместитель.


В ноябре прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил Эммануэлю Макрону открыть первый французский банк в Казахстане.


Источник: tengrinews.kz
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