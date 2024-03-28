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Вы жарите яичницу неправильно: неожиданный рецепт показала повар

Просмотров:57 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Вы жарите яичницу неправильно: неожиданный рецепт показала повар
Фото из открытых источников
В социальных сетях набирает популярность видео, в котором шеф-повар Анна Тараканова демонстрирует необычный способ приготовления яиц, рассказывает Tengri Life.

Ролик уже собрал более 3,8 миллиона просмотров, и число продолжает расти. Анна Тараканова, известная своими кулинарными экспериментами, разрушила все стереотипы о том, как должны готовиться жареные яйца. В своем видео она предлагает отделять белок от желтка, чтобы достичь идеально ровной поверхности и избежать пережаривания.

@chefannatarakanova Как правильно жарить яйца? 1. Солить с низу, а не сверху. 2. Не готовить в супер горячей сковороде. 3. Отделить белок, быстрее готовиться и красивее. 4. Быть уверянными в своей сковороде! Знали о таких методах? #кофейня #общепит #ресторан ♬ Shik Shak Shok - Hassan Abu El So'oud


"У некоторых это было единственное, что они умеют готовить, выясняется, что и это неправильно делали", "Отделяя таким способом яйцо, получишь сальмонеллез", "А если о сковородку разбить? Выгонят с кухни, или в чем проблема?", "Сломала систему. 45 лет коту под хвост", "Я даже яйца правильно готовить не умею, оказывается", "Разбиваю яйца на горячей сковороде. Накрываю крышкой. Минута. Выключаю и даю им дойти. В итоге и желток мягкий, и без соплей, и без корочки", "А я люблю прожаренные с двух сторон", – написали пользователи под роликом.


Новый метод вызвал оживленное обсуждение в социальных сетях, где пользователи делятся своими успехами и неудачами при повторении этого рецепта. Одни считают его революционным, в то время как другие намерены хранить верность традиционным методам приготовления. Кто-то заметил, что такой способ может вызвать опасное заболевание. Видео Анны Таракановой заставило многих пересмотреть свои кулинарные привычки.


Источник: tengrinews.kz
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