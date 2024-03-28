Крупнейшая российская компания полностью ушла из Казахстана

С 2012 года российский холдинг владел половиной подконтрольного КТЖ АО «Локомотивосборочный завод» (ЛКЗ). С 2018 года ТМХ реализовывал совместный проект по производству тяговых трансформаторов для электровозов на заводе ЭСЗ (ТОО «Электровозосборочный завод») в Астане вместе с французской компанией Alstom. В 2022 году, после военного вторжения РФ в Украину, российская компания начала избавляться от активов в Казахстане. Сейчас оба завода полностью принадлежат другим иностранным инвесторам.

«Стопроцентным держателем ценных бумаг АО "Локомотив Қурастыру Зауыты" является Wabtec Transportation Engines Holding B.V. (США). Доля владения компании Alstom Netherlands B.V. (материнская ТНК Alstom, Франция) в АО "Электровоз курастыру зауыты" составляет 100 %», - сообщили в министерстве.

У крупнейшего в России производителя подвижного состава для железных дорог, компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ), не осталось никаких активов в Казахстане. Прежде ТМХ владела долями нескольких машиностроительных предприятий в РК, сообщает Orda.kz.Как рассказали редакции Orda.kz в Министерстве промышленности и строительства РК, сегодня российский «Трансмашхолдинг» больше не имеет долей участия в проектах машиностроительной отрасли на территории Казахстана.По данным Минпрома, никаких других интересов у «Трансмашхолдинга» в Казахстане нет.ТМХ с 2023 года находится под санкциями США. В связи с этим французская компания Alstrom, имевшая в холдинге 20 % долей, продала их российскому инвестору за половину от реальной стоимости.Из-за санкций в отношении «Трансмашхолдинга» АО «КТЖ» пришлось срочно искать альтернативных поставщиков вагонов. Итогом этих поисков стала скандальная сделка со швейцарской компанией Stadler, которая обошлась бюджету Казахстана в 730 млрд тенге.