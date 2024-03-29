Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 29 Марта
+7...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 448.15 KZT
  • €1 = 483.46 KZT
  • 1 RUB = 4.86 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Мира

Глава МИД Латвии подал в отставку из-за перелетов на частных рейсах

Просмотров:206 Опубликовано: Сегодня, 08:42
Глава МИД Латвии подал в отставку из-за перелетов на частных рейсах
Кришьянис Кариньш. Фото: mfa.gov.lv
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке на фоне скандала с перелетами на частных джетах. Об этом сообщает латвийское издание Delfi, передает Tengrinews.kz.

Кариньш покинет свой пост 10 апреля. Такое решение было принято после разговора с премьер-министром Эвикой Силиней. Они обсудили ситуацию с использованием частных рейсов при поездках в командировки.


22 марта Генеральная прокуратура страны возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовный процесс о предполагаемой растрате государственных средств в связи с использованием специальных рейсов для командировок Кариньша во времена его премьерства в 2019-2023 годах.


Информация о спецрейсах делегаций во главе с бывшим премьер-министром Кариньшем вызвала критику в латвийском обществе. По официальным данным, с сентября 2021-го по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на такие рейсы было потрачено 613 тысяч евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС, - 1,36 миллиона евро.


Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что Кришьянис Кариньш повел себя как порядочный западный политик, уйдя со своей должности. По словам премьера, решение уйти Кариньш принял сам, чтобы устранить любую тень сомнений в сложившейся ситуации и позволить провести все следственные процедуры по делу о спецрейсах.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика