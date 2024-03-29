Глава МИД Латвии подал в отставку из-за перелетов на частных рейсах

Кариньш покинет свой пост 10 апреля. Такое решение было принято после разговора с премьер-министром Эвикой Силиней. Они обсудили ситуацию с использованием частных рейсов при поездках в командировки.

22 марта Генеральная прокуратура страны возбудила и передала в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией для расследования уголовный процесс о предполагаемой растрате государственных средств в связи с использованием специальных рейсов для командировок Кариньша во времена его премьерства в 2019-2023 годах.

Информация о спецрейсах делегаций во главе с бывшим премьер-министром Кариньшем вызвала критику в латвийском обществе. По официальным данным, с сентября 2021-го по сентябрь 2023 года из государственного бюджета на такие рейсы было потрачено 613 тысяч евро, а вместе с частью расходов, покрываемых ЕС, - 1,36 миллиона евро.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своей отставке на фоне скандала с перелетами на частных джетах. Об этом сообщает латвийское издание Delfi, передает Tengrinews.kz.Премьер Латвии Эвика Силиня заявила, что Кришьянис Кариньш повел себя как порядочный западный политик, уйдя со своей должности. По словам премьера, решение уйти Кариньш принял сам, чтобы устранить любую тень сомнений в сложившейся ситуации и позволить провести все следственные процедуры по делу о спецрейсах.