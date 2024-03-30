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Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе

Просмотров:161 Опубликовано: Сегодня, 13:52
Во Франции задержали подростка, подозреваемого в угрозах теракта в школе
Фото: Pixabay
Во Франции задержали 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозе теракта в школе.

Французские правоохранители заключили под стражу 16-летнего ученика, подозреваемого в угрозах теракта в отношении школы, а также в угрозах убийством в адрес ее сотрудников, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на судебный источник.

- Подросток был задержан в 6.30 (8.30 мск - ред.) в своем доме в коммуне Сенон недалеко от Бордо в департаменте Жиронда. Его подозревают в угрозах теракта в отношении учебного заведения и угрозах смертью в адрес преподавателей и руководства лицея, - сообщает телеканал в пятницу.


Согласно телеканалу, подросток отправил во вторник несколько электронных писем с угрозами в адрес директрисы и четырех преподавателей лицея, которые затем подали жалобу. Отправитель подписал письма псевдонимом «воин ИГИЛ*» и также заявлял в них, что собирается взорвать свой лицей, сообщает телеканал.

Указывается, что подростка подозревают в «угрозах смертью» и «оправдании терроризма».

Согласно информации телеканала, школьник частично признал, что был автором этих угроз, обосновав свои действия «ленью идти на занятия в прошлый вторник».

Источник: РИА Новости


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