Назван предположительный вид рака Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может страдать от рака толстой кишки. Такое предположение высказал королевский эксперт Марк Рош, ссылаясь на источники в Букингемском дворце.
По словам Роша, все указывает на то, что принцессе была сделана гистерэктомия и что она страдает раком толстой кишки.
- Принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно получать дома, без необходимости обращаться в больницу, - сказал собеседник портала.
Напомним, в январе Кейт провела две недели в больнице после операции по поводу неракового, но неустановленного заболевания. С тех пор ее не видели на публике, и Кенсингтонский дворец заявил, что она вряд ли вернется к своим официальным обязанностям до Пасхи, которая приходится на конец этого месяца.
В начале марта в сети появилось фото принцессы с детьми, которое опубликовали мировые СМИ. Пользователи заподозрили, что фотография отретуширована.
Позже Кейт Миддлтон призналась в редактировании фотографии и извинилась за созданное недопонимание.
Источник: Tengri Life
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