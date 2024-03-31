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Назван предположительный вид рака Кейт Миддлтон

Просмотров:380 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Назван предположительный вид рака Кейт Миддлтон
Фото: Legion Media
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон может страдать от рака толстой кишки. Такое предположение высказал королевский эксперт Марк Рош, ссылаясь на источники в Букингемском дворце.

По словам Роша, все указывает на то, что принцессе была сделана гистерэктомия и что она страдает раком толстой кишки.

- Принцесса Уэльская проходит профилактическую химиотерапию, которую можно получать дома, без необходимости обращаться в больницу, - сказал собеседник портала.


Напомним, в январе Кейт провела две недели в больнице после операции по поводу неракового, но неустановленного заболевания. С тех пор ее не видели на публике, и Кенсингтонский дворец заявил, что она вряд ли вернется к своим официальным обязанностям до Пасхи, которая приходится на конец этого месяца.

В начале марта в сети появилось фото принцессы с детьми, которое опубликовали мировые СМИ. Пользователи заподозрили, что фотография отретуширована.

Позже Кейт Миддлтон призналась в редактировании фотографии и извинилась за созданное недопонимание.

Источник: Tengri Life / dayFREURO


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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 09:57
Гистерэктоми́я, гистероэктоми́я (от др.-греч. ὑστέρα — матка и ἐκτομή — эктомия, удаление), также ампутация либо экстирпация матки

Какая толстая кишка?
 
 

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