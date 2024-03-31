Обыски прошли в резиденции президента Перу

Сотрудники прокуратуры Перу и полицейские отдела по расследованию дел особой сложности (Diviac) прибыли в резиденцию президента Дины Болуарте.
Как пишет RPP
со ссылкой на премьер-министра Густаво Адрианзена, правоохранители прибыли во дворец правительства для проведения обыска по так называемому делу Rolex в отношении Болуарте. Выяснилось, что она не указала свои наручные часы Rolex в декларации об имуществе.
- Все конфиденциально, позже прокуратура сообщит о том, что изъято, - заявил один из прокуроров Халви Колчадо.
К зданию также прибыли журналисты. Отмечается, что прокуроры прибыли в резиденцию после обыска в доме главы государства. Там им не открыли дверь, полицейским пришлось открыть ее с помощью тарана, однако Болуарте дома не оказалось.
Согласно опубликованной информации, санкцию на обыск выдал Верховный суд. До этого Генпрокуратура подала запрос в связи с предполагаемым преступлением, связанным с незаконным обогащением.
Источник: Zakon.kz
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