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Врач рассказала, как выглядят мужчины с низким уровнем тестостерона

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:28
Врач рассказала, как выглядят мужчины с низким уровнем тестостерона
Фото: Pixabay
Волосы, мышцы и молочные железы мужчины могут пострадать от дефицита тестостерона. Об этом на сайте клиники Инвитро рассказала эндокринолог Юлия Сидоркина.

На внешность мужчины влияет гормон пролактин, избыток которого приводит к дефициту тестостерона. При нарушении работы щитовидной железы (изменении уровней тироксина, трийодтиронина) может появиться отечность лица, сухость кожи, возможны похудение или набор веса.

- Снижение выработки тестостерона, как правило, приводит к изменениям внешнего вида мужчины: снижается интенсивность формирования мышечной массы, в области ягодиц, бедер и на животе отмечается избыточное накопление жировой ткани, оволосение тела становится слабовыраженным, увеличиваются грудные железы (гинекомастия), - рассказала врач.


Источник: gazeta.ru


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