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Безопасны ли колеса из углеродного волокна? Мнение эксперта

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 09:15
Безопасны ли колеса из углеродного волокна? Мнение эксперта
Фото: Motor1
Диски из углеродного волокна - это одно из самых передовых достижений в автомобильной индустрии, которое вызывает интерес и восторг у многих автолюбителей. Но насколько они безопасны? Tengri Auto обратился к эксперту.

Карбоновые диски не новинка. Honda использовала их на своем мотоцикле еще в 1984 году, однако только в последнее десятилетие карбоновые диски по-настоящему начали влиять на мир автомобилей.

Преимущества колес из углеродного волокна огромны - это в первую очередь вес и прочность. Уменьшение массы делает нагрузку на подвеску ниже, улучшая качество езды. Уменьшенная вращающаяся масса снижает инерцию, внося небольшие улучшения в ускорение, прохождение поворотов и торможение.


Карбоновые диски изготавливаются из углеродного волокна, что делает их легкими, прочными и устойчивыми к высоким температурам. Эти свойства делают их идеальным выбором для автомобилей, особенно для спортивных и гоночных машин, где каждый грамм веса имеет значение. Также углеродное волокно обладает высокой прочностью и жесткостью, что делает диски устойчивыми к воздействию различных факторов, таких как удары, вибрации и температурные перепады. Это означает, что карбоновые диски могут обеспечить надежное сцепление с дорогой и стабильное торможение даже в самых экстремальных условиях.

Кроме того, они обладают отличной теплорассеивающей способностью, что позволяет им эффективно отводить тепло от тормозных механизмов. Это особенно важно для спортивных и гоночных автомобилей, где высокие скорости и интенсивное использование тормозов могут привести к перегреву и потере контроля над автомобилем.

Однако, несмотря на все их преимущества, карбоновые диски имеют и некоторые недостатки. Один из основных недостатков - их высокая стоимость. Изготовление карбоновых дисков требует специального оборудования и технологий, что делает их значительно дороже обычных стальных или алюминиевых дисков. Кроме того, карбоновые диски могут быть менее прочными при ударах или повреждениях, что может привести к их разрушению.

"Карбоновые диски в основном применяются на гоночных болидах, спортивных автомобилях. Так, широкий ассортимент применения есть и у двухколесного транспорта. Колесные диски, изготовленные из углепластика, очень эстетичны и практичны в эксплуатации в отличие от других материалов изготовления. Преимущества карбоновых дисков включают в себя легкий вес, высокую прочность и жесткость, отличную управляемость.


Высокая скорость не создает перегревов, они не подвержены коррозии, выдерживают деформации при сильных механических воздействиях. Благодаря легкости материала уменьшается общий вес автомобиля. Недостатком карбоновых дисков является непригодность к ремонту, со временем эксплуатации теряется цвет (выцветает). Рекомендую при установке такого вида дисков соблюдать инструкцию производителя", - советует автоэксперт из Усть-Каменогорска Сергей Шмидт.


А какие диски предпочитаете вы?


Источник: tengrinews.kz
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